Top 10 fijnste BMW’s zonder M-logo (deel 2): lijstjesvoer!

We behandelen de 10 fijnste BMW’s zonder het M-logo. Welke moet je hebben? Deel 2!

Een BMW wordt gezien als de ‘ultieme’ rijdersmachine. Dat is in veel landen ook hun motto geweest. Aan de top van de voedselketen staat natuurlijk een BMW met een M logo. Logisch, de Motorsport-divisie heeft juist de ruimte (en middelen) om met de meest gave BMW’s op de proppen te komen.

Maar er zijn ook een hele hoop BMW’s zonder het befaamde logootje die er best mogen zijn. Sterker nog, een tijdje terug hadden we al een dergelijk lijstje gemaakt. We zijn nu enkele jaren verder dus is het de hoogste tijd voor een vervolg!

BMW 320iS (E30)

1988

Nu is dit niet helemaal eerlijk, want dit is bijna een M product. Sterker nog, de S14-motor is een M-product en ligt hier onder de kap. De 320iS is voorzien van een viercilinder, terwijl de reguliere 320i een zescilinder had. Echter, de 320iS had zoals gezegd een M-motor onder de kap. Deze leverde minder vermogen en was specifiek bedoeld voor de Portugese en Italiaanse markt.

Daar belast men op basis van cilinderinhoud. De gewone M3 werd nauwelijks verkocht in die landen, want in dit geval leverde de 320iS alsnog 192 pk. Het is typisch zo’n downsizing-done-right auto. Waarbij je wel alle hardware hebt om het een leuke auto te maken. Nog altijd een aantrekkelijke youngtimer nu M3-prijzen komisch aan het worden zijn.

BMW 740i Sport (E38)

1998

De E38 is de favoriete generatie voor velen. Grappig, want toen de auto net was geïntroduceerd was de kritiek niet van de lucht. De auto leek veel te veel op zijn voorganger en alle veranderingen waren niet zozeer verbeteringen. Anyway, de meeste Siebeners zijn extreem op comfort afgesteld, maar voor de man die liever zelf achter het stuur kroop was er ook de 740i Sport op sommige markten.

Deze hadden sportstoelen, sportonderstel en een handgeschakelde Getrag zesbak. De 4.4 liter V8 leverde geen paard extra en bleef steken op 286 pk, waarmee de auto een stuk trager was dan de even dure doch veel sterkere Audi S8. Maar de 740i Sport is alsnog een topper en een hele fijne BMW zonder M-logo. In de VS lepelen ze geregeld de V8 uit de M5 erin, schijnt prima te passen. Nice.

BMW 325ti Compact (E46)

2001

Een van de meest vergeten Hot Hatches. De BMW 325ti Compact van de E46-generatie is een vreemde eend in de bijt. De Compact is stiekem een heel erg goede auto, maar BMW maakte ‘m bewust lelijk zodat er niet te veel van verkocht werden. Die neus is afzichtelijk en de achterzijde daar klopt geen hout van. Logisch dat iedereen in een Audi A3 stapte in die tijd.

Maar de 325ti, zeker met het sportpakket, heeft wel een paar troeven achter de hand. Het onderstel van de E46 Compact was veel beter dan dat van de E36 Compact. Net zoals het interieur. De 325ti Compact had een parel van een motor, een 192 pk sterke zes-in-lijn met een handbak en achterwielaandrijving. Veel beter wordt het niet.

BMW 330i Coupé (E92)

2006

Als we het hebben over de laatste échte BMW dan is dat deze. Dit is de BMW die nog echt een BMW was, nog voordat alle duurzame maatregelen de lol gingen verpesten. Dus een 3.0i zes-in-lijn met 272 pk! Deze motor is de laatste die níet is voorzien van directe injectie. De besturing van de eerste serie was nog hydraulisch.

De motor is atmosferisch. Het enige dat mist is een sper. Ook het gewicht van iets meer dan 1.400 kg is heel schappelijk. De prestaties zijn prima. Het enige dat je moet aanpassen zijn de runflats en eventueel het onderstel. Verder een moderne klassieker in wording.

BMW Z4 Roadster sDrive35is (E89)

2010

Oh ja, de iS. Die had je ook nog. Hoe zat het ook alweer? De BMW Z4 kun je krijgen met diverse motoren. Boven aan het gamma stonden twee zescilinders, beide met de N54-motor. De ene had 306 pk, de andere 340 pk. Die was voorbehouden aan de ‘Si’. Dat was weliswaar het topmodel, maar zeker geen M.

Zo moet je de auto ook niet benaderen, dit is geen hooligan. Nee, de E89-generatie heeft manieren. Zie het als een soort kleine Mercedes SL/Jaguar XK. Een toercabrio met sportief randje. Met de prestaties is absoluut niets mis en het is een van de weinige coupé-cabriolets die er echt geweldig uit ziet, zowel met hardtop gesloten als hardtop open.

BMW i8 Roadster (i15)

2018

Ja, een hybride driecilinder kan ook een toffe BMW opleveren. De i8 Roadster een geweldige auto. In dit geval gaan wij voor de latere versie en wel de open versie. Waarom? Hij klopt dan gewoon. Ondanks dat de i8 er spectaculairder uit ziet dan een Audi R8, is de i8 een compleet andere auto. De handling is absoluut niet verkeerd dankzij het lage en gecentreerde gewicht. Het carbon chassis zorgt ervoor dat het verval in stijfheid (en toename in gewicht) enorm meevalt.

De BMW i8 Roadster is de ideale vakantie-auto. Comfortabel genoeg voor de langere ritten en geweldig op de mooiere bergwegen. Het is geen kart, maar wel een geweldig apparaat om van de omgeving ten genieten. En als je die accu’s laadt wanneer het kan, valt het brandstofverbruik heel erg mee. Oh, en ergens beginnen de looks nu pas tot wasdom te komen. De proporties zijn enorm goed gekozen.

BMW 840i Coupe (zonder M pakket)

2018

Inzending van @jaapiyo. En een goede ook! Want ondanks dat M-Sportpakketten wél toegestaan zijn in dit lijstje, kiest Jaap er bewust voor om ook dat niet te selecteren. De BMW 840i Coupé had standaard geen M-sportpakket, maar bijna iedereen koos ervoor. Het koste maanden om een exemplaar te vinden waarbij het niet geselecteerd was. Het is ook een typische BMW: zes-in-lijn, achterwielaandrijving, niet te zwaar.

Bij een BMW hoort ook een bepaalde ‘soepelheid’, niet alleen van de motor, maar ook het onderstel. Terwijl iedereen de M8 Competition voorzien van bijzondere tuning, is het eigenlijk de basis-versie die je moet hebben voor het ultieme 8 Serie gevoel.

BMW 128ti (F40)

2020

Ja, een voorwielaandrijver! Maar hey: het gaat om fijne BMW’s en de 128ti is gewoon een fijn rijdende BMW. Het is een uitstekende combinatie tussen bruikbaar voor elke dag en iets bijzonders. De motor is goed voor een potige 265 pk en 400 Nm. Dat is echt bijzonder krachtig voor een GTI-concurrent.

Het interieur en de zitpositie zijn uit de kunst. Ook tof: je HOEFT niet alle opties aan te vinken om er wat van te maken. Sterker nog, dit is zo’n zeldzame auto waarop je nul opties hoeft aan te vinken. De sport-banden zijn gratis, een sperdifferentieel is bij de prijs inbegrepen, sportstoelen, sportchassis, 18 inch wielen en die kekke ‘Ti’-stickerset zijn allemaal standaard!

BMW 230i Coupé (G42)

2022

BMW bouwt tegenwoordig onnoemelijk veel verschillende auto’s. Daar zitten tegenwoordig ook heel erg veel crossovers, voorwielaandrijvers, MPV’s en dergelijke tussen. In dynamisch opzicht zijn ze in hun klasse goed, maar niet wat je verwacht van BMW. De 230i Coupé is wél zo’n auto.

Dit is een archetypische BMW: lange motorkap, korte bips, achterwielaandrijving, fraai interieur en puike zitpositie. De 230i is de sweetspot, ook als je de prijs meeneemt. Daarnaast is de 230i met 245 pk meer dan vlot zat en is deze aanzienlijk lichter in de neus dan de zescilinder.

Bonus: Toyota GR Supra handbak

2022

In het vorige overzicht stond de BMW Z4 Coupé erin. Die auto is een beetje wat de Z4 van die generatie had moeten zijn. Die auto heeft nooit een opvolger gekregen. De E89 is een Roadster en de huidige Z4 is er ook alleen als cabriolet. Maar de Toyota Supra is in alles een BMW.

Onderstel, motor en het interieur zijn gewoon BMW. Zelfs het infotainmentsysteem is BMW. Nu is dat niet erg. De Supra is wel een stukje beter dan de Z4. Niet alleen de extra stijfheid, maar ook de vering, demping en stuurinstallatie van de Supra zijn beter. Oh, en je kan de Supra bestellen met een handbak.

