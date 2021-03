Aventador opvolger behoudt magistrale V12 - Autoblog.nl

De Aventador opvolger mag nog voor de laatste keer gebruik maken van de overheerlijke twaalfcilinder.

Je zou het niet direct zeggen, maar de Aventador is een oudje. Het model staat al sinds 2011 in de showrooms, ongeveer gelijk met de iPhone 4 (!). Natuurlijk, er is in de tussentijd wel iets aan het vlaggenschip veranderd. Echter, het zijn nooit ingrijpende wijzigingen geweest. Ander bumpertje, nieuwe velgen, iets meer vermogen, ander kleurtje: dat werk.

Nu doet Lamborghini het traditioneel altijd rustig aan met zijn vlaggenschepen met twaalfcilinder. De Countach, Diablo en Murciélago gingen ook erg lang mee. Nu kan het ook zijn dat Lamborghini zelf ook niet weet wat ze moeten doen. De hoofdattractie van de Aventador is diens magistrale V12. Dat wordt anno 2021 gewoon gezien als een misdaad tegen de mensheid.

Aventador opvolger

Er zijn twee manieren hoe Lamborghini dit kan aanpakken: downsizing of elektrificatie. Nu zit niemand te wachten op een viercilinder turbo of elektrische Lambo. Dus wat moet je dan doen? Simpel, bewandel de 918 Spyder-route. Dit houdt in: een bijzonder dikke V12, met net voldoende elektromotoren om aan alle uitstootnormen te voldoen. Volgens Autocar is dat ook hetgeen dat gaat gebeuren.

De motor zal een 6.5 liter grote V12 blijven. Hoeveel vermogen en koppel deze levert is niet bekend, maar het zal niet veel afwijken van de 750 pk die de Italianen er nu uithalen. De Aventador-opvolger is al enkele keren uitgesteld. Dat elektrificatie noodzakelijk is, weet Lamborghini. Maar ze willen zoveel mogelijk de Lamborghini-sfeer overbrengen, dat is lastig met elektromotoren. Er is geen geluid en de benodigde accu’s zijn zwaar.

Ultiem compromis

Volgens Stepahn Winkelman zijn ze nu bezig om het ultieme compromis aan het vinden tussen maximale lol, maar binnen de emissies-eisen. Lamborghini heeft gekeken naar een systeem waarbij de voorwielen elektrisch worden aangedreven en de achterwielen door de verbrandingsmotor (zoals bij de Ferrari SF-90), maar volgens Lamborghini is deze oplossing te zwaar.

De kans is groot dat Lamborghini gaat eindigen met een oplossing zoals deze bedacht is voor de Lamborghini Sián. Die had een ‘supercapacitor’ tegen de transmissie. Deze kon de auto ondersteunen in stadsverkeer, maar voor de Nürburgring of Autobahn heb je nog altijd die V12. Het nadeel is dat je relatief weinig elektrische kilometers kunt afleggen, het voordeel is dat het gewicht niet te veel toeneemt. In de Sián woog de elektromotor/generator precies 34 kg en leverde deze 35 pk.

De Aventador opvolger wordt verwacht in 2022. Eerst is het nog de beurt aan de hybride Urus. Alle informatie over de hybride Urus kun je lezen in dit artikel.