Lamborghini kondigt tweemaal V12 geweld aan - Autoblog.nl

Is het afgelopen met de twaalfcilinder? Nee hoor, bij Lamborghini kun je dit jaar nog zeker twee keer V12 vuurwerk verwachten.

2021 lijkt een rustig jaar voor Lamborghini te worden. En dan hebben we het over releases van nieuwe modellen. Eind vorig jaar kondigde het merk de Huracán STO aan. De leveringen van deze supercar zijn dit jaar. Maar voor de rest? Lamborghini laat in elk geval los dat we iets op V12 gebied mogen verwachten.

In een terugblik op 2020 spreekt de Italiaanse autofabrikanten over behaalde resultaten. De belangrijkste feiten kwamen in januari ook al ter sprake, bijvoorbeeld met betrekking tot de verkopen. Wat deze berichtgeving van Lambo toch boeiend maakt is een uitspraak van het merk. Lamborghini zegt in 2021 tenminste twee V12 auto’s uit te brengen.

This year, the Huracán STO will be joined by two further new products, based on the iconic V12. Lamborghini

Meer details zijn niet bekendgemaakt. Het is alleen duidelijk dat de auto’s gebruik gaan maken van de bestaande 6.5-liter twaalfcilinder. De laatste jaren zijn ze bij Lambo nogal van het uitbrengen van bizarre creaties. De Sian is daar een goed voorbeeld van. Wellicht dat we nog zoiets kunnen verwachten, of bijvoorbeeld een one-off model. De Aventador lijkt toch wel uitgespeeld na al die varianten. Maar je weet het nooit met Lamborghini.

Echt klagen kunnen we niet. In een wereld waar verbrandingsmotoren steeds minder een rol spelen is het toch fijn om af en toe wat V10- en V12-nieuws te horen. Het is nu een kwestie van afwachten wat Lamborghini precies van plan is.