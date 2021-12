Lamborghini Aventador opvolger krijgt bijzondere uitlaten

De opvolger van de Lamborghini Aventador is gesnapt. Het eerste wat opvalt, die uitlaten!

Het is nu echt klaar met de Aventador. Met allerlei modellen die verzonnen zijn om de supercar uit te zwaaien is het ook wel mooi geweest. Tijd voor wat fris. Gelukkig gaan ze bij Lambo ook door en kunnen we wel degelijk een opvolger van het bekende model verwachten.

De opvolger van de Lamborghini Aventador zal echt behoorlijk anders zijn. In tegenstelling tot de Diablo, Murciélago en dus de Aventador is het grote verschil dat de V12 niet alleen is. De twaalfcilinder krijgt hulp uit elektrische hoek. Hoewel concreet nog onduidelijk is wat we precies kunnen verwachten, is het vermoeden dat het een plug-in hybride van meer dan 1.000 pk gaat zijn. Niet zo gek ook, want de V12 alleen al poept er op eigen kracht dik meer dan 740 pk uit. En kijk bijvoorbeeld naar een Ferrari SF90, die eveneens goed is voor een systeemvermogen van 1.000 pk. Wat dat betreft is 1.000 pk het nieuwe 600 pk in supercarland.

In de fabriek in Italië is een prototype gespot. Het vermoeden bestaat dat het uiteindelijke model veel weg zal hebben van deze auto. Dus ook met die gekke uitlaten. Ze zijn vrij hoog gepositioneerd en doen denken aan een McLaren MP4 bijvoorbeeld. Het geluid van de V12 is goed te horen en klinkt, in elk geval qua toonhoogte bij lage toeren, gelijk aan het blok van de Aventador. Ook schakelt de supercar vroeg en snel op, wat weer een indicatie kan zijn van een bak met dubbele koppeling. Logisch, want die dinosaurus versnellingsbak met enkele koppeling in de Aventador was klaar om met pensioen te gaan.

Het is afwachten tot Lamborghini zelf met informatie komt omtrent de opvolger van de Aventador. Vroeg of laat komt de Italiaanse autofabrikant met info naar buiten. Het staat in elk geval vast dat dit weer een beest gaat worden.

Videocredit: Varryx via YouTube