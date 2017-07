Aventador totaal gesloopt na gevaarlijke inhaalactie

Bezint eer ge begint.

Je begeeft je achter een slome duikelaar en wil inhalen. Prima, mits er voldoende ruimte is en je anderen niet in gevaar brengt. Daar hield een Aventador-rijder in Maleisië geen rekening mee. Tijdens de inhaalactie verloor de automobilist de macht over het stuur. De Lambo nam twee auto’s mee in de crash en kwam boven een greppel tot stilstand.

De supercar raakte zwaar beschadigd. De Aventador zakte door de klap ook nog eens door zijn hoeven. Daarnaast kreeg de bestuurder een setje airbags in zijn gezicht. De voorkant van de matzwarte Italiaan ligt in puin en de vraag is of de supercar überhaupt opgeknapt gaat worden.

Alle betrokkenen liepen geen heftige verwondingen op en konden op eigen kracht uit de auto’s komen. Volgens geruchten zou de Aventador-rijder niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, maar de politie verwerpt deze uitspraken. Het ongeluk trok veel publiek. Dat is ook niet zo vreemd, gezien het feit dat een Lambo geen dagelijkse kost is.

Fotocredit: Info Kemalangan & Bencana Malaysia via Facebook