Mark Webber: ‘911 GT2 RS vliegt over de Nordschleife’

Testrijder Mark Webber spreekt mooie woorden over de nieuwe GT2 RS.

Autofabrikanten die een record hebben gereden op de Nordschleife vrezen voor de nieuwe GT2 RS. Eerder communiceerde Porsche dat het monster in minder dan zeven minuten een rondje zou doen op de ruim 20 km lange baan en Mark Webber voegt nog wat sappige details toe.

In gesprek met Driving.ca zegt Webber dat de GT2 RS een snelheid van 336 km/u wist te bereiken op Döttinger Höhe, het lange rechte stuk. Mocht deze claim worden hardgemaakt dan heeft Porsche nog een record gebroken. Het huidige gemeten snelheidsrecord is in handen van de Lamborghini Huracán Performante. De Lambo, die een tijd van 6:52,01 (video) wist neer te zetten op de Nordschleife, reed met 304 km/u over het lange rechte stuk.

Dit belooft wat voor de ‘Ringtijd van de GT2 RS. In Sant’Agata Bolognese zullen ze zich nu al peentjes zweten. Het merk kondigde immers met veel bombarie aan dat de Huracán Performante in minder dan zeven minuten de Nordschleife zou klaren. Het is afwachten op de officiële berichtgevingen van Porsche, hopelijk in combi met een puike video.