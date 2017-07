‘Dit zijn de specs van de BMW M2 CS’

Wacht nog even met het bestellen van je M2.

Want de M2 CS is de M2 (rijtest) die je wil hebben. Eerder dit jaar kwam BMW met de M4 CS. Dit model vulde het gat tussen de M4 Competition Package en de 500 pk sterke M4 GTS. De CS is in mijn ogen de meest gave M4. Zeker in combi met de nieuw geïntroduceerde San Marino Blue Metallic-lak.

Het was al bekend dat er meer CS-modellen gaan komen en naar alle waarschijnlijkheid is de M2 CS de volgende in deze serie. Car Magazine deelt alvast de specs met de wereld. Volgens het blad krijgt de M2 CS 407 pk en 501 Nm koppel. Een reguliere M2 moet het stellen met 370 pk en 465 Nm koppel. Wat er onder de kap komt te liggen is nog onduidelijk. BMW kan de M Performance zes-in-lijn van een upgrade hebben voorzien, maar het is ook mogelijk dat de S55 uit de M3/M4 in de kleine coupé wordt gelepeld.

Een sprintje naar de honderd moet in 4,2 tellen te doen zijn en de extra hete coupé weegt 25 kg minder in vergelijking met de gewone M2. Een aluminium dak, carbon onderdelen, dunner glas en nieuwe sportstoelen zijn naar verluidt verantwoordelijk voor de afvalkuur.

De onthulling van de BMW M2 CS laat nog even op zich wachten. Volgens de bron presenteren de Duitsers het model op de Autosalon van Genève in maart 2018.