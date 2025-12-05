Peugeot komt met meer GTI’s én goed nieuws

De Peugeot 208 GTI smaakt naar meer en de baas van het merk lijkt het goed begrepen te hebben.

Ook al heeft Peugeot niet alleenrecht erop: de naam GTI is heilig voor het merk. Het merk noemde de hete 205 en 309 zo en heeft het label sindsdien te pas en te onpas gebruikt op snelle modellen. En na de epische terugkeer middels de 208 en 308 GTI bleef het toch wat stiller rondom hete Peugeots in de huidige generatie. Bovendien zouden moderne hete Peugeots wel/niet/wel/niet Sport Engineered gaan heten.

Peugeot 208 GTI

En pardoes was daar de Peugeot 208 GTI. Op basis van de nieuwe 208 onthulde Peugeot een kekke hete versie met wat geinige hoedtikken naar de 205 GTI, waaronder de velgen. Nadeel: het betreft een elektrisch model, op basis van de e-208. Maar hey, het is leuk en een mooie rivaal voor de Alpine A290, waar Renault ook probeert voor wat jeu te zorgen middels hun welbekende Alpine-kenmerken.

Meer in het vat voor GTI

De chef van Peugeot genaamd Alain Favey zegt dat de Peugeot 208 GTI een lekkere race tegen de klok was. Aan het begin van 2025 werd bedacht dat er een GTI moest komen en deze zou onthuld worden op Le Mans. Vier maanden de tijd om de 208 te voorzien van de extra oompf. Maar het is dus allemaal gelukt. En het volgende doel is ook al in beeld: rond Le Mans 2026 moet de 208 GTI bij klanten op de oprit staan.

Gelukkig belooft Favey dat het dit keer geen eendagsvlieg is zoals de Peugeot 508 Sport Engineered. Er zijn meer GTI’s op komst. Hoezee! En meer goed nieuws: Favey gelooft erin dat een GTI een echte GTI moet zijn. Dus het moet een leuke en vooral kleine auto worden. Dat laatste wordt bevestigd door het feit dat er geen GTI-SUV komt. “GTI is een label voor hot hatches” meent Favey. “Misschien dat anderen die keuze wel zouden maken (om een hete SUV te bouwen, red.) maar wij doen dat niet.” Ook wordt bevestigd dat GTI een label wordt om de sport-heritage van Peugeot, waaronder hun huidige deelname aan Le Mans, te onderstrepen. Geen melkkoe. “Onze Le Mans-deelname is ook geen winstgever, maar een manier om ons merk te versterken.”

Op zich zijn het uitspraken waar we blij van worden, het klinkt alsof Favey echt de nadruk wil leggen op leuk rijgedrag voor de GTI-modellen van Peugeot. Alleen voor de liefhebber zou een versie op benzine natuurlijk nog extra leuk zijn. Daar zijn twee dingen over te zeggen. Ten eerste: er komt nooit een GTI puur en alleen op dinosap. Maar sluit hybrides niet uit als het aan Favey ligt. Hij bevestigt het ook niet, maar half-elektrisch ‘is een mogelijkheid’. GTI is dus wederom voor de liefhebber, maar niet op alle fronten. (via AutoExpress)