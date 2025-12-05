James Bond-klassieker wordt van A tot Z opgefrist

Een klassieker die vooral furore maakte als James Bond-auto is volledig gemoderniseerd.

Als je denkt aan James Bond, is er een kans dat je denkt aan één van de vele auto’s waarmee de geheim agent mee heeft gereden in de films. Er is een merk dat het bijna volledig hun karakter heeft gemaakt om een Bond-auto te zijn: Aston Martin. Toch heeft Bond ook andere auto’s gehad, waaronder zelfs een serie BMW’s. Niet alles waar Bond ooit in heeft gereden is iconisch geworden. Eén uitstapje werd dat wel.

Lotus Esprit S1

Dat is de Lotus Esprit S1 uit de film The Spy Who Loved Me uit 1977. Er is op zich veel om van te houden wat betreft de Esprit S1, maar de echte reden dat hij furore maakte is het feit dat Bond er met een druk op de knop een onderzeeër van kon maken. Uiteraard allemaal trucage voor op beeld, maar het zit in het geheugen van vele auto-, film- en Bond-fanaten gegrift. En ook al heeft Lotus de film niet als enige nodig gehad om van de Esprit een legende te maken, het hielp wel flink. Zo erg dat zo’n originele S1 gewild wordt.

Encor Series 1

Het betekent ook dat zo’n auto vervolgens een perfect onderwerp is voor een gemoderniseerde klassieker. U weet wel, wat er vaker gebeurt. Je kan de naam van een welbekende partij die dit met Porsches doet vast noemen. Achter de Lotus zit het bedrijf Encor Design. Die presenteren nu de Encor Series 1.

Laten we maar met de buitenkant beginnen. De Encor Series 1 lijkt in grote lijnen natuurlijk op de Esprit, dat is het hele doel. Modernisering vind je vooral in zaken als moderne velgen en banden, LED-verlichting en iets herziene zaken zoals een nieuwe voorsplitter en diffusor achter. Toch is het niet een opgekalefaterde oude S1, maar wel een oude Lotus. Encor bouwt de Series 1 namelijk op basis van een Lotus Esprit Series 4, de laatste iteratie van de sportwagen die een V8 kreeg. Maar dan met een koetswerk dat lijkt op de S1, van koolstofvezel.

V8

De basis van een moderne Esprit betekent ook dat de motor niet meer de originele motor is. Het betreft namelijk de 3.5 liter V8 van de Esprit S4 waar de Encor op gebaseerd is. Deze wordt nog wel flink aangepast om tot 400 pk en 475 Nm te komen. 0 naar 100 duurt vier seconden, de topsnelheid is 282 km/u en het 4,2 meter lange ding weegt 1.200 kg ‘nat’.

Interieur

In het interieur vind je een moderne versie van een bekend recept. De Encor Series 1 heeft moderne kuipstoelen en een digitaal dashboard, maar wel een handbak met houten pookknop. En natuurlijk bekleding met een Schotse ruit, zoals zijn grote voorbeeld.

Lotus-ontwerper

Wellicht denk je dat het weer de zoveelste restomod is door een enthousiasteling die uit is op geld. Toch lijkt de Encore Series 1 ietsje meer dan dat. Zo is de auto ontworpen door een ex-Lotus-ontwerper die het exterieur van de Emira voor zijn rekening nam. Volgens Encor ‘begrijpen zij de Esprit S1 door en door’ en hebben ze bij elke beslissing gekeken naar of het de juiste is voor een auto in die geest. Dus ook de V8 was een bewuste keuze om de auto meer gepast te maken voor de moderne wereld. Het veelvuldig gebruik van koolstofvezel maakt het net zo’n genot als het origineel. Dat belooft wat.

Goedkoop is de Encor Series 1 echter niet. Je moet de Esprit S4 zelf aanleveren en dat is an sich al geen goedkoop (of makkelijk) grapje. Vervolgens kost de ombouw 430.000 pond of zo’n 492.000 euro. Encor wil 50 stuks bouwen, dus wees er snel bij. Op is op!