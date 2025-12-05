Audi’s grote verwarring staat binnenkort bij jou voor de deur?

De ietwat verwarrende strategie van Audi zou wel eens niet exclusief voor China kunnen blijven.

Er is in China een nieuw automerk wat je sinds kort kan kopen. Het gaat om AUDI. Dan denk je wellicht: hoezo, nieuw? Wij kunnen al decennialang een Audi kopen. We snappen de denkfout, maar wat wij hier kunnen kopen is een Audi, niet een AUDI. Ja, als je het in volledig capslock schrijft is het ineens een ander automerk. De strategie van SAIC waar Audi onder valt in China is dat Audi blijft bestaan, maar AUDI een nieuw merk is wat sinds kort de E5 verkoopt als, eh, hatchback/stationwagon/crossover-ding.

AUDI

De AUDI E5 krijgt binnenkort bijval van een nieuwe crossoverbroer. Deze heet in conceptvorm de E SUV Concept en het is vrij simpel een opgehoogde E5 met grotendeels dezelfde techniek. Niet verrassend, wel wederom verwarrend. En dat blijft het wellicht ook nog wel een tijdje.

Minder verwarrend maar eigenlijk gewoon heel voorspelbaar is de productieversie van de AUDI E SUV. Zoals wel vaker lekt deze het internet op omdat deze door het MIIT in China van tevoren goedgekeurd moet worden. En dat gebeurt openbaar met foto’s. Vandaar dat er nu een eerste indruk is van de AUDI E7X, de middelgrote SUV van AUDI die binnenkort naar China komt.

Zoals de AUDI E5 heeft de E7X een bijzondere voorkant. In een zwart stuk rondom de ‘grille’ zit de verlichting verwerkt. Het doet wat denken aan de voorbumper van een Volkswagen Up!. Aan de achterkant een vergelijkbare vorm. We durven te gokken dat het interieur ook gaat lijken op wat we zagen op de Audi E5, maar dat krijgen we nog niet bevestigd.

De velgen worden ook overgenomen van de AUDI E SUV Concept, alleen dan een maatje kleiner. En wie de e-tron-achtige cameraspiegels mist: dat wordt een optie, als je gewone spiegels wil mag dat ook. De echte onthulling zal nabij zijn.

Europa?

Relevant? Wellicht, wellicht niet. CarNewsChina heeft echter een reden waarom je het wellicht wel interessant zou vinden. Een insider van de Chinese tak van Audi heeft namelijk aan hun verteld dat AUDI overweegt om naar Europa te komen. Helemaal omdat patent op de naam E7X niet alleen ingediend is bij het Chinese patentbureau, maar ook de Europese. Bovendien werkt Volkswagen aan een plan om hun Chinese modellen ook te exporteren, al wordt dat nog niet specifieker dan dat.

Wellicht dus binnenkort bij jou voor de deur, de nieuwe AUDI E7X. Dan ben je echt wel een stapje beter dan jouw buurman die een gewone Audi heeft. Echt waar. Koop dan!