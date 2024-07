Baas wil niet dat je in je oude auto naar het werk komt

Een leaseauto afdwingen is nog nooit zo makkelijk geweest.

Het is 1 juli. Dat betekent dat er traditioneel weer dingen gaan veranderen. Je internetabonnement is ongetwijfeld duurder geworden en de supermarkt moet nee verkopen als je peuken wil scoren. Op automotive gebied is er ook nieuws. Grote bedrijven deden het vaak al, maar nu is het verplicht: de werkgever moet gaan bijhouden hoe werknemers naar het werk reizen.

Werkgever houdt CO2-uitstoot bij

De maatregel is alleen van toepassing bij bedrijven met honderd werknemers of meer. Doelstelling van deze regel is het in kaart brengen wat de CO2-uitstoot van een werknemer is. Het kan dus zijn dat je baas vraagt in welke auto jij naar het werk komt. Als jij elke dag in je Dodge RAM op kantoor verschijnt ben je behoorlijke doorn in het oog voor de CO2-doelstellingen van een bedrijf. Als de werkgever dan bij je klaagt kun je meteen een leaseauto afdwingen, want ja. Je moet toch naar het werk komen.

Het liefste zien werkgevers van grote bedrijven het personeel op de zaak komen in een elektrische auto, openbaar vervoer of de fiets. Dan is de CO2-uitstoot laag of zelfs nul. Bij werknemers met een ouwe of een dikke bak bestaat de kans dat ze wel aardig wat uitstoten. Thuiswerken of een elektrische leasauto kan dan helpen die uitstoot naar beneden te krijgen.

Het gaat puur om CO2-uitstoot van het woonwerkverkeer. Die zakelijk vlucht naar Singapore die je van de baas moest nemen zal niet meegenomen worden in de data.

Maatregelen naar aanleiding van de CO2-uitstoot worden nog niet echt genomen. Met het nulpunt op 1 juli is het vooral data in kaart brengen. Op termijn moet je er echter niet gek van opkijken als de werkgever opeens met allerlei mobiliteitsplannen komt.

Vanaf nu tot en met 2027 worden de cijfers enkel bijgehouden. Daarna gaat men kijken naar eventuele doelstellingen om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen.

Dus, naast het bijhouden van de gemaakte kilometers wil de baas ook graag weten of je dat met het OV, fiets of auto doet. In dat laatste geval willen ze ook graag weten wat voor auto, zodat de CO2-meter ernaast gelegd kan worden. Geen zin in deze kul? Lekker werken bij een bedrijf dat minder groot is dan 100 werknemers. Dan ontloop je (voorlopig) de dans.

