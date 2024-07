Eindelijk een leuke elektrische auto die je écht wil rijden

Met deze leuke elektrische auto kun je sensationeel snel laden.

De overstap naar. elektrische auto’s is maar een moeilijk iets voor de puristen. Een zware accu, geen geluid, geen rood toerengebied om naar toe te jagen. Alleen maar ZOOOOOOOM en je rijdt veel te hard. Om dan bij de eerste bocht je enorm te vergalopperen op het enorme gewicht van de auto.

Maar er zijn gelukkig ook goed sturende elektrische auto’s. Denk aan de Porsche Taycan (en de Audi e-tron GT) of de Hyundai Ioniq 5 N (en de Kia EV6 GT).

Tevens komen er ook elektrische sportauto’s aan, zoals de Porsche Boxster, MG Cyberster en deze Nyobolt EV. Die auto konden we al in concept-vorm voorstellen, maar dit is het rijdende prototype. Hoezee!

Leuke elektrische auto

Nyobolt klinkt als een compleet nieuw merk en warempel, dat is het ook! Nyobolt doet een paar dingen waar de puristische autoliefhebber wel van kan genieten. Het begint al goed met de basis van de auto: dat is een Lotus Elise-chassis. Nu zijn er meerdere elektrische varianten van de Elise geweest waarvan de Tesla Roadster de meest bekende is.

Wat heel erg gaaf is, is dat ze gekozen hebben voor een laag gewicht in combinatie met supersnel laden. Dit betekent dat de actieradius pover is, dat dan weer wel. Volgens de WLTP kun je op een volle accu slechts 250 km halen. De accu heeft een capaciteit van maar 35 kWh, wat anno 2024 eigenlijk te klein is. Waar de Nyobolt scoort, is de laadtijd. Want van 10 naar 80 procent laden is in slechts 4 minuten en 37 seconden gedaan! Dus op die manier is het ook minder erg.

Productie binnen een jaar

Volgens Nyobolt is dat twee keer zo snel als de snelst ladende accu’s. De eerste vier minuten kan die 500A laden, waarmee je zo’n 195 km aan range hebt. Je moet de Nyobolt dan ook zien als een soort showcase voor die accutechnologie, die Nyobolt gepatenteerd heeft. Dat is dan ook waarmee ze geld moeten gaan verdienen, de auto is om te laten zien wat de potentie is van de accu’s. Een beetje zoals Rimac ook te werk is gegaan.

Op dit moment zijn ze nog druk aan het testen met de 1.250 kg wegende auto. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de productie start, maar wel dat de auto in (beperkte) serieproductie gaat. Volgens Nyobolt kan de auto ‘binnen een jaar’ op de markt verschijnen.

