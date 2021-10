Raceteam eigenaar opgepakt na schietpartij Lamborghini

Een raceteam eigenaar en tuner is opgepakt voor het schieten op een Lamborghini-meneer.

Een Lamborghini is heel erg gaaf. Er kleeft echter een nadeeltje aan. Je kunt niet echt incognito door het leven gaan. Afgelopen maandag kon een 29-jarige Amsterdammer daar helaas over meepraten. Hij werd namelijk die ochtend omstreeks 06:00 in Lijnden neergeschoten aangetroffen in zijn fluorescerend gele Lamborghini Huracán.

De supercar stond geparkeerd aan de Hoofdweg in Lijnden. Dat is een dorpje in de gemeente Haarlemmermeer. De complete straat werd door de politie afgezet voor onderzoek. De neergeschoten man was niet neergeschoten in zijn auto. Hij gaf in een huis verderop te zijn beschoten. Vreemd genoeg wilde hij geen aangifte, doen. Nou ja, ‘vreemd’. De reden laat zich wel raden, uiteraard.

Gearresteerd

De repercussies van de Politie zijn minder erg dan die uit het criminele circuit. Toch wel een circuit waar mensen actief in zijn die andere mensen neerschieten, nietwaar? De politie heeft op basis van verdenking de puissant rijke Amsterdammer Gordon F. gearresteerd.

Dat gebeurde namelijk gistermiddag aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid. Een vriend van Gordon F. probeerde nog weerstand te bieden, maar de verdachte kon snel worden meegenomen naar het bureau.

Raceteam eigenaar

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken is de neerschoten Amsterdammer buiten levensgevaar. De plaats waar de felgele Lamborghini Huracán stond, was vlakbij het huis van Gordon F. Dat huis kenmerkt zich door uitstekende beveiliging en grote hekken. F. komt uit een rijke familie uit Amsterdam.

In het verleden is hij veroordeeld voor wapenbezit. Dat niet alleen, ook is hij veroordeeld wegens doodschieten van een drusgsdealer. Daarnaast is Gordon F. ook actief in de autobranche. Zo heeft hij bijvoorbeeld een tuningbedrijf in Amsterdam. Ook is hij eigenaar van een een raceteam.

Fotocredit: archieffoto van een andere gele Lamborghini Huracan van @meijer.

Via: AD.nl en Het Parool.

Met dank aan @erwine60 voor de tip!