Bandenboer maakt kleinste off-roadrubber ooit

Perfect voor onder je radiografisch bestuurbare auto.

De carrière van bandenfabrikant BFGoodrich is niet onaardig. Met name in de rallywereld heeft het merk een flinke reputatie opgebouwd. Verschillende Baja overwinningen, successen op de heuvelklim van Pikes Peak en een uiterst dominante periode in het WRC met Sebastien Loeb en Citroën geven smaak aan het portfolio van BFGoodrich. Het spreekt dus voor zich dat menig off-roader zich tot de Amerikanen richt voor het juiste rubber.

Vorige maand onthulde het merk de nieuwste generatie off-road banden voor extreme omstandigheden. De Mud-Terrain T/A KM3 is ontwikkeld om écht hardcore terrein aan te kunnen. De band bouwt voort op de opgedane kennis van het merk en is voorzien van speciale technieken, waardoor auto’s die rijden met het rubber beter kunnen klimmen, doordat de banden meer tractie toestaan en krachtiger en sterker zijn in modder en op stenen. Prima om, bijvoorbeeld, een dagje door Moab te knallen.

BFGoodrich heeft echter nog het één en ander in haar mouw verstopt zitten, zo blijkt nu. De Amerikanen onthullen deze week namelijk een bijzonder kleine band op basis van diezelfde KM3 terreinband. In samenwerking met het in radiografisch bestuurbare voertuigen gespecialiseerde Pro-Line Racing presenteren de twee dezelfde band voor RC-auto’s.

Goed, je kunt het zien als een droge gimmick, maar Pro-Line Racing heeft er wel degelijk tijd in gestoken. De RC-auto specialist kreeg nog voor de officiële onthulling toegang tot de haarfijne details van het rubber, waardoor ze voldoende tijd hadden om de band tot in detail na te maken. Niet alleen de vorm en het loopvlak van de band zijn hetzelfde, zelfs de technische attributen van de band komen in zekere zin terug op de miniatuurversie van de band. Het miniatuurrubber is ongeveer 12 cm hoog en 4,5 cm breed. Het is niet precies duidelijk waar of wanneer men de miniatuurbanden kan aanschaffen.