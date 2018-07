Officieel: Lewis Hamilton blijft nog even bij Mercedes

De Brit is nog niet klaar bij de Duitsers.

De stoelendans waarop meing Formule 1-fanaat zo ongeduldig wacht, lijkt vandaag nog enkele jaren uitgesteld te worden. Lewis Hamilton heeft namelijk een contractverlenging getekend bij Mercedes voor twee jaar. Hiermee blijft de Brit tenminste tot en met 2020 uitkomen voor de Duitse equipe.

De geruchten hingen al een tijdlang in de lucht, daar Daniel Ricciardo via zijn eigen contractverlenging dat er geen plek was bij de twee andere top teams in de Formule 1. Bij Mercedes blijven Valtteri Bottas en Lewis Hamilton de dienst uitmaken, bij Ferrari is het sowieso Sebastian Vettel en mogelijk Charles Leclerc of oudgediende Kimi Raikkonen die het rijdersduo vormen.

Uiteraard schreeuwt Mercedes niet van de daken voor hoeveel Lewis Hamilton uiteindelijk heeft getekend, maar dat wil niet zeggen dat niemand ervan op de hoogte is. De Britse sportmedia, regelmatig een betrouwbare bron, spreekt van een contract waarbij maximaal 40 miljoen Britse ponden gemoeid zijn. Mercedes wil Hamilton uiteraard maar wat graag aan zich verbonden houden, maar tot een recordsom is het waarschijnlijk niet gekomen. Dit zal wellicht ook iets te maken hebben met het feit dat Hamilton inmiddels alweer 33 jaar oud is, en tegen het einde van zijn contract 35 jaar oud zal zijn. Daarbij spreekt de Brit al een tijdje over stoppen, dus is de kans relatief groot dat hij tot het einde van zijn carrière bij de Duitse formatie zal blijven.

Lewis Hamilton heeft sinds zijn overstap van McLaren naar Mercedes in 2013 liefst 3 wereldtitels op zijn naam gezet. In diezelfde periode van ongeveer 5,5 jaar won de Brit 44 Grand Prixs in zijn Silberpfeil. Wanneer hij zijn contract heeft uitgediend, zal hij 8 seizoenen voor de renstal uit zijn gekomen. Hamilton is dan 14 jaar actief in de Formule 1.