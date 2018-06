Man koopt barrel, doet Pikes Peak binnen 10 minuten

We hebben een nieuw doel voor onze Junkyard Race Alfa.

Als trouwe lezer van deze site ben je altijd op de hoogte van al het heetste autonieuws, dus ook van het feit dat Volkswagen gisteren een asfalt-smeltende tijd heeft neergezet in de traditionele Pikes Peak heuvelklim. De I.D.R. zette met Romain Dumas achter het stuur een 7:57.148 neer en snoepte daarmee een dikke zestien seconden af van het oude record dat op naam stond van Sébastien Loeb. Een knap resultaat dus. Of valt dat wel mee?

Immers is Volkswagen een miljardenbedrijf dat talloze puike techneuten in dienst heeft die allerlei trucjes kunnen verzinnen om te sjoemelen snel te zijn. Dankzij recente exercities van Audi en Porsche op Le Mans, lopen er binnen VAG verschillende mensen rond die wel weten hoe je zo’n varkentje wast. De man achter het stuur won de Franse klassieker bijvoorbeeld voor beide merken. Tevens zijn voor de ontwikkeling van de I.D.R. vast ook weer de nodige miljoenen uitgetrokken. Kortom, zoals bijna altijd heeft Volkswagen Motorsport weer het advies van Sun Tzu opgevolgd om zich alleen in gevechten te mengen die reeds gewonnen zijn.

Doch de Pikes Peak heuvelklim gaat om veel meer dan ‘de grote jongens’. Deelnemers van divers pluimage komen aan de start met hun eigen doelen. Een van deze helden heette dit jaar local hero Tim Hardy. Zijn vervoer om de heuvel te beklimmen: een BMW E30 3-serie die hij zeven jaar geleden kocht op Craigslist voor de som van 450 Dollar. Tim was destijds 23 en wilde graag aan de heuvelklim der heuvelklimmen meedoen voordat de volledige baan geasfalteerd werd.

Die opzet slaagde niet, omdat de BMW in erbarmelijke staat verkeerde en niet op tijd af was voor de race van dat jaar. Maar niet getreurd, Tim en wat matties hebben sindsdien keihard gewerkt aan de Dreier om ‘m elke keer weer een beetje sneller te maken. Met succes, want de E30 kwalificeerde zich dit jaar bij de eerste twintig. Het toetje kwam echter op racedag. Gisteren blies Tim de iconische jaren ’80 Bimmer sneller dan ooit de heuvel op. De stopwatch bleef steken op 9:59.709. Welkom in de onder tien minuten club! Hardy’s respons was dat van de typische coureur, het kan altijd nog wat harder en beter:

We’ve been doing this for six years and this was our best run by far. I was hoping to get it to right under 10 minutes and it’s pretty awesome to be a part of the limited number of people who make it under the 10-minute mark. But there are definitely some seconds in there. A couple corners I messed up and the tires started to get a little bit warm. But I felt like I was significantly faster at the bottom than I’ve ever been. I just hope we can keep climbing down the ladder.