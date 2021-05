Ferrari 812 Competizione A is nu ook officieel - Autoblog.nl

De Ferrari 812 Competizione A is de laatste en gaafste open sportwagen met V12.

Het is een beetje lastig. Want moeten we nu blij zijn of niet met de nieuwe Ferrari 812 Competizione en de 812 Competizione A? Ferrari heeft net officieel het doek getrokken van zowel de gesloten versie als de open variant. We zijn blij vanwege de specificaties en die waanzinnige V12, maar verdrietig dat het hoogstwaarschijnlijk de laatste in zijn soort zal zijn.

812 Competizione

Maar genoeg getreurd. Laten we genieten van al het moois! Ferrari had de gesloten versie al gedeeltelijk onthuld. Het gaat om de Ferrari 812 Competizione (coupé) en de open Ferrari 812 Competizione A, waarbij de A voor Aperta staat.

De motor is een 6.5 liter grote V12 die geheel atmosferisch is, dus geen turbo of supercharger. Het maximum vermogen is 830 pk en het koppel bedraagt 692 Nm. Dat is 30 pk en 26 Nm méér dan de 812 Superfast en 812 GTS hebben.









Misschien nog wel mooier is het moment wanneer het vermogen wordt geleverd: bij 9.250 toeren. Het maximale toerental is ietsje later: 9.500 toeren. Daarmee kan deze V12 meer toeren draaien dan de V8 uit de 458 ooit heeft gedaan, bijzonder indrukwekkend. De gesloten Ferrari 812 Competizione weegt 1.487 kilogram, de open versie zal wel iets zwaarder zijn. Die 1.487 is nog een droog leeggewicht, dus nog voordat je olie, koelvloeistof en brandstof toevoegt…

Prestaties

De prestaties heeft Ferrari ook alleen vrijgegeven van de dichte versie. Deze gaat in 2,85 seconden naar de 100 km/u. Van 0-200 km/u accelereren duurt slechts 7,5 tellen. De topsnelheid is ‘meer dan 340 km/u’. Beide versies hebben een zeventraps automaat van ZF, met een dubbele koppeling.

Ook is de Ferrari 812 Competizione voorzien van vierwielbesturing. Er komen 999 coupé’s en 499 open versies. Helaas hebben we ook slecht nieuws, naast het feit dat het de laatste der mohikanen zijn.

De prijs is ongeveer een half miljoen voor de dichte versie. De Aperta is nog een tonnetje duurder. Omdat het kan, waarschijnlijk. Beide prijzen zijn nog voordat de fiscus zijn deel komt opeisen. Maar ja, de mensen die er kunnen betalen en er eentje willen hebben al een slot gereserveerd. Beide versies zijn dan ook nu al uitverkocht.