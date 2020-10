Deze S 63 brengt je in de verleiding om rood te gaan staan - Autoblog.nl

Als je dan toch een dikke AMG aanschaft, waarom dan niet meteen in een opvallend kleurtje?

Een Mercedes S-klasse zie je praktisch nooit in een fel kleurtje. Zelfs niet als het een patserige AMG is. Audi of BMW bieden wel diverse exotische kleurtjes aan voor hun sportieve modellen, maar Mercedes bewaart deze doorgaans alleen voor de echte sportwagens. Het is daarom zeer verfrissend om eens een keer een S-klasse te zien die niet saai zwart, wit of grijs is.

Het exemplaar in kwestie, dat momenteel te koop staat in Nederland, is uitgevoerd in felrood. We moeten je wel meteen teleurstellen: deze auto is niet zo uit de fabriek komen rollen. Het is slechts een wrap. Gelukkig is het wel een netjes aangebrachte wrap en het is altijd bijzonder om een Mercedes S 63 in het rood te zien, wrap of geen wrap.

Een S 63 Cabrio is normaal gesproken ook al geen lullige auto. Zeker als het een exemplaar van na 2018 betreft, zoals in dit geval. Die kun je makkelijk herkennen aan de Panamerica-grille die het front domineert. Opvallen doe je daarmee toch al, dus dan kun je hem net zo goed meteen een knallend kleurtje geven.

Van zichzelf had deze AMG een aanzienlijk minder opvallende kleur, namelijk Selenietgrijs. Een wrap is al snel smaakgevoelig, dus normaal gesproken zou je die er misschien afhalen voor de verkoop. Dat is in dit geval echter niet gebeurd. Wellicht dacht de verkoper dat de term ‘resale red’ ook op AMG’s van toepassing is.

De technische details mogen ook niet onvermeld blijven. Onder de motorkap ligt de bekende V8, die niet minder dan 612 pk levert. Daarmee kun je met wapperende haartjes (indien aanwezig) in 3,5 seconden naar de 100 km/u rijden. Het is weliswaar de snelste versie van de S-klasse cabrio, maar niet de duurste. Tot voor kort was de cabrio namelijk ook als S 65 leverbaar en de Maybach S 650 mag ook niet vergeten worden. Die twee zul je alleen niet zo snel op de Nederlandse occasionmarkt tegenkomen.

Na er 28.691 km mee gereden te hebben, wil de eigenaar nu van zijn rode S 63 Cabrio af. Degenen die graag rood willen staan kunnen een blik werpen op Marktplaats, waar deze opvallende Mercedes S 63 te koop staat voor €189.750.

Foto’s: Sebastiaan Doyer