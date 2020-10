Vernieuwde Crossland: zonder X, mét nieuw familiegezicht - Autoblog.nl

Opel is met de vernieuwde Crossland toch tot het inzicht gekomen dat de X nergens voor nodig was.

Bij Opel vond men het tijd voor een nieuwe en frisse designtaal en daarom debuteerde op de Mokka een compleet nieuw familiegezicht. Het is daarna een kwestie van tijd voordat de andere modellen ook dit nieuwe front meekregen. De vernieuwde Opel Crossland is het tweede model dat deze eer te beurt valt.

De Crossland is niet het meest sexy model van Opel, laten we eerlijk zijn. Weliswaar is de bejaardenfactor minder hoog dan bij de Meriva, het is nog steeds geen auto die een jonge doelgroep aanspreekt. Dit ondanks het feit dat Opel zijn uiterste best deed om de auto hip te maken met de letter X achter de naam en een dak in een afwijkende kleur. Daardoor was de auto een beetje als een bejaarde met geverfd haar: het blijft toch een bejaarde.

Het afwijkende dak is gebleven, maar de letter X niet. De vernieuwde Opel Crossland X heet dus gewoon Opel Crossland. Punt. Wat ook is verdwenen: het oude front. In plaats daarvan is de nieuwe Vizor gekomen, zoals Opel het nieuwe familiegezicht noemt. In tegenstelling tot de Mokka is de Crossland niet van de grond af volgens de nieuwe designtaal ontworpen. Dat zie je wel een beetje terug, want de Vizor is niet zo lekker geïntegreerd in het verder ongewijzigde design. Dat ligt niet aan de Vizor zelf, want op de Mokka smoelde het nieuwe front wél goed.

Helemaal ongewijzigd is de rest van het design ook weer niet. Er zijn een paar minuscule nieuwe details. Het bovenste gedeelte van de achterklep, tussen de twee achterlichten, kan nu bijvoorbeeld in het zwart uitgevoerd worden. Staat leuk bij een zwart dak. Ook zijn de achterlichten getint en is het ontwerp van de velgen gewijzigd. Zo zijn er nog een paar dingetjes, maar het is duidelijk: op het front na zijn er geen schokkende veranderingen op designgebied.

Opel doet trouwens weer een nieuwe poging om de Crossland hipper te maken, namelijk via de nieuwe GS Line. Als je dit aanvinkt krijg je onder meer zwarte 16 inch-wielen, een rode streep langs de daklijn en nieuwe stoelen met alcantara bekleding. Nu we toch bij het interieur zijn aanbeland: dat heeft Opel verder ongemoeid gelaten.

Waar wel wat aan veranderd is: het chassis en de stuurinrichting. De veren, dempers en de tussenas van de stuurkolom zijn nieuw, waardoor je als het goed is weer wat prettiger rond kunt crossen in je Crossland. Verder is de vernieuwde Opel Crossland te krijgen met IntelliGrip. Dit is een adaptief tractiecontrolesysteem met vijf standen, wat Grandland X-rijders bekend voor zal komen.

Op motorisch vlak verandert er vrij weinig. Qua benzinemotoren heb je nog steeds de keuze uit een 1.2 met 83 pk, een 1.2 Turbo met 110 pk en een 1.2 Turbo met 130 pk. Die laatste is ook leverbaar met automaat. Qua dieselmotoren is er de keuze uit een 1.5 met 110 pk en een handbak of 120 pk en een automaat.

De prijzen van de vernieuwde Opel Crossland hebben we nog niet. De auto is binnenkort te bestellen en je kunt hem vervolgens ergens begin 2021 bij de dealer verwachten.