Autoblog goes electric (Deel 5): EV Apps - Autoblog.nl

In onze serie Autoblog goes Electric neemt Wouter vandaag nuttige EV apps door. Voor op je telefoon dus!

Natuurlijk moet je tijdens het rijden je aandacht op de weg houden. Maar voor en na de rit zijn er een aantal nuttige apps die je misschien ook wel op je telefoon zou moeten zetten.

Wouter neemt met Alexander van Autoblog partner Mobility Service de verschillende categorieën door.

Waarvoor heb je apps nodig als je EV rijdt?

Waar staan de laadpalen? Natuurlijk is het handig om te weten waar je kunt laden. Soms is dit overzicht ook al beschikbaar in de navigatie van de EV zelf. Maar een goede app kan helpen. Apps die geschikt zijn en die je dus eventueel zou kunnen downloaden:

Newmotion / Shell Recharge – overzicht van alle laadpalen

Plugsurfing – overzicht van alle laadpalen

Chargemap – goede voor het buitenland en hier kan je zelf laadpalen toevoegen

Google Maps + Apple kaarten – hier kan je nu ook al zoeken naar laadpalen en als deze met de tijd volledig wordt, dan zou het kunnen dat deze twee apps de andere overbodig maken

Routeplannen inclusief laadstops. Ook hier geldt dat sommige auto’s (zoals Tesla) daar al in de navigatie rekening mee houden en veel opties bieden. Maar niet alle modellen. Zo heeft onze eigen Mercedes-Benz EQC geen briljante navigatie op dit vlak. Denk als oplossing aan deze apps:

A Better Routeplanner – Er is een app maar je kunt ook de website gebruiken.

Fastned – Voor NL heb je hier ook een fijne routeplanner voor. Overigens kan je ook via de app je laadtransactie starten

App van jouw auto zelf. Bijna elke EV heeft een app waarmee je zaken voor de auto in kunt stellen. Als jouw auto aan het laden is dan kun je ook straffeloos je auto koelen of verwarmen. Midden in de zomer maar ook in de winter is dat heel fijn. Natuurlijk kun je ook checken of jouw auto al volgeladen is. Het voorverwarmen van jouw auto scheelt overigens ook in de actieradius. Bijna alle EV’s hebben deze mogelijkheid. Opmerkelijk: vooral de MG heeft deze niet

Laadtransacties starten: Als bijvoorbeeld jouw laadpas later binnenkomt is het wel fijn dat je jouw laadtransactie kunt starten met een app. Dit kan bijvoorbeeld met deze apps:

Smoov – Bij alle openbare laadpunten

Fastned – alleen bij Fastned punten

Hebben jullie nog apps die jullie gebruiken? Laad het hieronder weten in de comments!