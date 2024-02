Politie stuurt bejaarden vaak naar dure CBR cursus

Zo kun je het kaf van het koren scheiden. Als een agent twijfelt ben je als bejaarde De Sjaak.

Vroeger ging men met ouderen heel respectvol om. Het waren de mensen die de wereld waarin we mochten opgroeien hadden gecreëerd. Vroeger was het heel normaal om je ouders in je eigen huis op te nemen als ze ouder worden. Mocht mijn vader dit meelezen: Pa, als je te oud wordt kom ik graag weer in je huis wonen.

Maar we leven nu in een tijd waarbij we ons realiseren dat de oude garde het veel beter heeft gehad dan de nieuwe. Om met @jaapiyo te spreken: vroeger kon je nog een V8 betalen en voor 40 gulden je tank volgooien. Banen waren met vaste aanstelling, huizen kon je nog kopen, gras was groen en seks was vies. Nu is alles anders (op de seks na dan), dus kunnen we die senioren keihard aanpakken.

Ouderen vertonen gevaarlijk rijgedrag

De politie heeft er namelijk zijn handen vol mee. Volgens het Algemeen Dagblad is er een stijging als het gaat om ouderen die gevaarlijk rijgedrag vertonen. Je kent het gedrag wel: keihard revven met hun M3’s, DSG-scheetjes laten in de winkelstraat met hun Golf R’s en rechts inhalen met een gehuurde C63 AMG. Voorgaande zin is complete onzin, maar het feit dat de politie 1.500 bejaarden heeft aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag is dat niet.

Volgens de politie is de enige manier om een veilige weg te garanderen een uiterst prijzige rijvaardigheidstest. Die moeten de 75-plussers in kwestie dan zélf betalen. Advocaten van ouderen en de ouderen zelf spreken van keiharde leeftijdsdiscriminatie.

Ouderen moeten betalen voor verlenging

Afgelopen jaar (2023) waren er om precies te zijn 1.589 ouderen die zo’n rijvaardigheidstest moesten uitvoeren, een flinke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Of nou ja, tests. Het zijn er namelijk twee: een theoretische test (verkeersregels, inzicht en dergelijke) en een praktijktest (niemand aanrijden en de auto heel houden). Bij elkaar kosten die twee tests dik 400 euro. Of 881,50 gulden, om met de ouderen in kwestie te spreken.

Het issue is een beetje dat een politieagent redelijk makkelijk kan aangeven dat de ouderen ‘niet in orde’ zijn. Vervolgens is het aan de ouderen om het tegendeel te bewijzen middels een dure test. Dat niet alleen, ga maar eens nu een theorietest doen. Die zijn nog best pittig en vereisen wel een beetje studie.

