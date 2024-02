Blubberdikke Audi RS6 is helemaal klaar voor de wintersport

De nieuwste Salomon-ski’s, laatste skikleding van Spyder en een foute bontjas. Daar past deze blubberdikke Audi RS6 helemaal bij, toch?

Het is februari, dus iedereen is zich weer aan het opmaken voor de wintersport. Ski’s waxen, lever laten nakijken, gipsvlucht voor de terugreis boeken: je kent het wel. HGet betekent ook dat we op Marktplaats allemaal ineens massaal op zoek gaan naar winterbanden en dakkoffers. Dan ineens zijn die dingen héél erg handig.

Van alle wintersportbeukers kan er maar één de nummer 1 zijn en dat is natuurlijk de Audi RS6. Deze auto is ruim, comfortabel en voorzien van een 600 pk sterke V8 plus vierwielaandrijving. In vergelijking met de vorige generatie is deze ‘4H’ een tikkeltje extrovert, maar dat lijkt goed uit te pakken. Mensen hoeven niet per se incognito door het leven.

Niet voor verlegen mensen

Voor hen is er deze blubberdikke RS6 van DarwinPro. Deze firma maakt artikelen die niet geschikt zijn voor verlegen mensen. Van de vorige generatie RS6 (de 4G) hadden ze een kit die dusdanig over de top was, dat YouTubers het gingen monteren op hun RS6. Om er vervolgens achter te komen dat de politie niet heel erg onder de indruk was van de carbon versiersels.

In dit geval is de kit ietsje subtieler, maar omdat het basisproduct dat niet is is het totaalplaatje nog altijd over de top. De voorbumper is nieuw, alhoewel die sterk op de oude lijkt. Het is alleen een maatje dikker geworden met de nodige spoilers, vouwen, luchtinlaten en andere drukke ornamenten die de aandacht opeisen. Met de nieuwe bumper moet er ook daadwerkelijk meer lucht naar de motor gaan, dus dat is goed nieuws.

Aan de zijkant zien we sideskirts en andere spiegelkappen. Qua velgen is het niet spannend: dat zijn de originele optionele 22 inch jetsers. De maat die Audi gebruikt zit al op het maximum van wat past. Sterker nog, laatst zagen we een Audi RS6 met de standaard 21 inch wielen en dat toont ietsje minder cartoonnesk, kiek maar:

Blubberdikke RS6 is lekker, eh, dik!

Maar laten we eerlijk zijn, als je een blubberdikke Audi RS6 wenst, dan wil je geen ingetogen looks. Nee, dat moet dan het vooral opvallend, indrukwekkend en angstaanjagend zijn. Als je dit in je achterspiegel zit, gaat je auto automatisch naar rechts, ook al heb je geeneens lane assist.

Over prijzen van de complete kit voor de blubberdikke Audi RS6 is nog niets bekend. Ook niet of je die dakkoffer er standaard bijkrijgt. Maar het zou eigenlijk wel moeten, want ergens hóórt er op een Audi RS6 gewoon een dakkoffer.

Dat extra opvallende RS6’en geen windeieren leggen, is iets dat ABT ook al jarenlang ondervindt, door telkens Limited Edition na Limited Edition blijft verkopen. Ook Audi doet er nu vrolijk aan mee met de onlangs geïntroduceerde RS6 GT.

Meer lezen? Dit zijn 11 minder bekende Audi Sport modellen.