Pas op! Steeds meer bejaarden zoeken de wegen op

Babyboomers hebben talloze hobby’s, maar klagen doen ze zeker het liefst. Toch zit het leven ze zeker niet tegen, zo blijkt uit de meest recente statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het autobezit onder 75-plussers in de afgelopen tien jaar met een derde is gestegen.

Van iedere duizend bejaarden bezitten liefst 437 van hen een auto. Dit waren er tien jaar geleden slechts 325. Het is dan ook lichtelijk ironisch dat juist deze enorm hard stijgende groep de minste kilometers aflegt. Gemiddeld rijden de ouderen ongeveer 2.700 kilometer per jaar. Jongeren, daarentegen, hebben fors minder auto’s in het bezit, maar rijden weer meer. Volgens het CBS waren er begin dit jaar niet meer dan 287 18- tot 30-jarigen in het bezit van een auto. Deze groep rijdt op jaarbasis bijna 1.500 kilometer meer dan de ouderen. 50- tot 65-jarigen gingen er in beide gevallen vandoor met de eerste plaats. Niet alleen reden ze gemiddeld 8.158 kilometer per jaar, ze bezaten ook nog eens 663 auto’s per duizend inwoners.

Kijken we naar de auto’s die de groepen aan beide uiteinden van de curve bezitten, dan zien we de gebruikelijke verdachten voorbijkomen. Onder ouderen (75-plussers) valt de Toyota Yaris het beste in de smaak, gevolgd door de Opel Agila, Renault Megane Scenic, Volkswagen Polo en Citroën C3. De keuzes van de jongeren zijn minstens zo verbazingwekkend. De Volkswagen Polo bezet de eerste plaats. Achter de Duitser vinden we een merkgenoot in de Golf, evenals de Peugeot 206, Ford Fiesta en Seat Ibiza. Beide groepen hebben hun bolide het liefst in het grijs.

