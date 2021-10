Bekende sportman laat perfecte Lamborghini Urus bouwen

Althans, de Lamborghini Urus is naar perfectie gebouwd voor Odell Beckham Jr., die in ieder geval in de VS erg bekend is.

Europeanen smullen van voetbal, maar in de VS weet ‘soccer’, zoals zij het noemen, niet echt de grootheid te zijn die het hier is. Dat heeft alles te maken met een sport die aldaar alle aandacht op zich vestigt: American football. Waar je trouwens de bal met de hand overspeelt. Logisch.

Trend

Aangezien ondergetekende bepaald geen Mart Smeets is en American football niet onder de expertise van Autoblog valt, leggen we even de link naar auto’s vanuit de sport. In de VS is er namelijk een relatief bekende sportman die wel eens wat met auto’s doet. Daar ligt overigens wel een link met het Europese voetbal: als de smaak van deze Odell Beckham Jr. typerend is voor American footballers, dan spotten we gelijk een trend.

Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr.

Want na zijn knaloranje Cullinan heeft de American footballer nog een auto compleet naar zijn eigen smaak gemaakt. De Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr. is ook vrij heftig. Niet knaloranje dit keer, de kleur is knalblauw en is meer als accentkleur toegevoegd. De bouw is gedaan door Dreamworks Motorsports en die pronken op hun site al overal dat zij de auto’s van Odell Beckham Jr. bouwen.

Binnenstebuiten gehaald

Om die trots te bevestigen met de Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr., ging het bedrijf niet over één nacht ijs. De origineel zwarte Urus werd zo’n beetje binnenstebuiten gehaald en vooral het interieur is veel werk in gaan zitten. Zo heeft de auto een complete Novitec bodykit aangemeten gekregen. Een aangepaste motorkap met ‘forged carbon fiber’ dekt de motorruimte af en vervolgens is de auto wit gewrapt en zijn er blauwe 24 inch velgen van Velos toegevoegd. Kleine details maken de auto af, zoals remklauwen waar ‘Live your life’ op staat in Lamborghini-schrift en het logo op de voorkant is vervangen door het symbool van Black Lives Matter.

Oh ja, mocht je de Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr. ’s nachts tegen het lijf lopen, mag je ook genieten van volledig blauwe verlichting. Onder de auto, achter de grille en het resultaat is dat hij zeker opvalt. Je mag zelf beslissen of dat iets goeds of iets slechts is.

Datzelfde geldt voor de ‘stoepverlichting’, waar waarschijnlijk vanwege persoonlijke redenen is gekozen voor een portret van Yoda.

Interieur

Dat even over hoe de Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr. opvalt voor de buitenstaander, maar voor Beckham zelf is het interieur ook volledig aangepakt. Vrijwel alles in het interieur is vervangen door blauw alcantara en delen in blauw leer.

De stoelen volgen wel het standaard Lamborghini-recept met een patroon van zeshoeken en het logo in de hoofdsteun. Het is dus allemaal door Dreamworks zelf gedaan. Ook binnenin speelt verlichting een belangrijke rol: er heerst een blauwe gloed en ieders favoriete Rolls-Royce optie komt mee: een starliner dakhemel. Schermpjes achterin houden het eventuele kroost tevreden.

Odell Beckham Jr. zal ook wel van muziek houden, want er is achterin een boombox toegevoegd waar je u tegen zegt.

Kracht

De audio voor de autofanaat zit trouwens ook wel snor bij de Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr. De auto is geüpgraded naar 900 pk. Ook maakt hij lekker veel herrie door een uitlaat van Armytrix, die vooral heel goed zijn in benzine omzetten in lawaai.

Een lekker lange lijst: de Lamborghini Urus van Odell Beckham Jr. is uniek. In welke zin je dat dan ook wil opvatten.