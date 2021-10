Nieuwe versie BMW 3 Serie maakt 5 Serie onnodig

Alles waarvoor je een 5 Serie zou kopen, maar dan in een 3 Serie. De BMW 3 Serie *ahem* Gran Limousine Iconic Edition is precies dat.

Het klinkt zo tegenstrijdig: in China is men altijd eropuit om de langste wielbasis te hebben. Eigenlijk niet omdat Chinezen, die in vergelijking met de bonenstaken in ons land zo’n 20 centimeter korter zijn, nou perse die ruimte nodig hebben: meer zodat je kunt laten zien wat je kunt permitteren. Dat moet op eigenlijk elke auto, in ieder geval sedans. Dus naast de BMW 7 Serie wordt aldaar ook de 5 Serie en zelfs de 3 Serie als LWB geleverd.

BMW 3 Serie Gran Limousine Iconic Edition

Dat sloeg kennelijk aan in andere grote Aziatische markten. In India komt nu een nieuwe versie van de BMW 3 Serie en de naam zegt eigenlijk al genoeg. De auto heet namelijk voluit BMW 3 Serie Gran Limousine Iconic Edition. Nee, die van míj is het langst!

Chique de friemel

Wat houdt het in? Van alles en nog wat. Ten eerste dus dat dit inderdaad de verlengde 3 Serie is, meer ruimte tussen de wielen en daarmee een langere achterdeur. Het gaat echter verder dan dat. Neem nou die mooie kristalachtige versnellingspook. Of sowieso het interieur. Het getoonde exemplaar (waar trouwens verdacht weinig beeld van is) is donkerblauw met een mooi bruin lederen interieur, met van die kussentjes op de hoofdsteunen. Dan heb je het echt wel ergens over, toch? Wees welkom op elke Indiase golfclub.

Lichtgevende nieren

Maar wat de BMW 3 Serie Gran Limousine Iconic Edition écht iconisch maakt, is de lichtgevende nieren. BMW levert deze al op de X6 en aftermarket op een paar andere modellen, maar op de speciale 3 Serie krijg je ze er standaard bij. Het kan aan gewenning liggen, maar ondergetekende vindt het wel wat hebben.

Prijzen

Een BMW 3 Serie kost in India omgerekend 51.600 euro. De BMW 3 Serie Gran Limousine Iconic Edition komt als 320Ld en 330Li, met de L van LWB uiteraard. Opvallend genoeg is de 330Li de goedkope versie, die kost omgerekend 61.500 euro. De dieselversie is trouwens niet extreem veel duurder, omgerekend 63.100 euro. Om even terug te komen op de claim ‘dat de BMW 3 Serie Gran Limousine Iconic Edition de 5 Serie overbodig maakt’: die kost alles vanaf zo’n 72.000 euro (omgerekend). Dus ja, wat dat betreft is de super de luxe 3 Serie de betere koop. Helaas dus wel alleen voor India. Zou jij zo’n lekker chique 3 Serie overwegen in plaats van een 5 Serie?