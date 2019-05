Van wat voor type sporter zou deze Cullinan zijn?

Fout! Het is net even anders.

Een gepimpte Rolls-Royce Cullinan. Die moet wel van een voetballer zijn. Toch? Daar zit je dan toch fout, al heeft het ook met een bal te maken. American football in dit geval. Dit is namelijk de Rolls-Royce van Odell Beckham Jr. en de sporter heeft de SUV een tikkie gepersonaliseerd.

Die klus werd uitbesteed aan Dreamworks Motorsports. De auto is nu in elk geval makkelijk te herkennen op de parkeerplaats van de Walmart zullen we maar zeggen. Te beginnen met de oranje wrap. Beckham Jr. heeft geen liefde voor oranje tompoucen, maar speelt voor Cleveland Browns. Dit team heeft oranje als themakleur. Het laat de liefde van Beckham Jr. voor zijn footballteam goed zien. Het oranje komt verder terug op de remklauwen en het Rolls-logo op de velgen.

Andere modificaties zijn 26-inch (!) zwarte wielen, getinte ramen en een zwarte grille. Het moet gezegd worden: het Need For Speed gehalte is hoog bij deze Cullinan. De kont van de achterpassagiers zullen goede vibraties voelen met de subwoofer in de kofferbak, achter de achterstoelen. Een controversiële aanpassing is het vervangen van de Spirit of Ecstasy door de Spirit of Odell.

Fotocredit: dreamworkmotorsports op Instagram