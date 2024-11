Bekende YouTuber onder vuur vanwege hardrijden in bebouwde kom

Een YouTuber kreeg een storm van kritiek nadat hij het gas intrapte bij een waarschuwingsbord voor spelende kinderen.

Te hard rijden op camera is natuurlijk onacceptabel en dat zouden wij bij Autoblog ook nooit doen. Oké… misschien op de Maasvlakte. Maar in ieder geval niet in de bebouwde kom, wat een bekende YouTuber dus wel deed.

Het gaat om Marques Brownlee (MKBHD), die af en toe dingen met auto’s doet maar vooral bekend is als reviewer van tech-producten. Op dat gebied is hij een van de grootste namen, met 19,6 miljoen volgers op YouTube.

De gewraakte video gaat helemaal niet over auto’s, maar daarin zit hij op enig moment wel in een Lamborghini Revuelto. Op beeld is te zien dat hij een snelheid van 96 mph (154 km/u) aantikt. Op beeld is óók te zien dat hij dit doet direct na het passeren van een bordje met 35 mph (56 km/u). En een bordje met een kind en de tekst SLOW DOWN.

Het is een fragment van enkele seconden, maar dit bleef niet onopgemerkt. In de reacties onder de video ontstond massale ophef. Marques Brownlee schrok daar zelf ook een beetje van en heeft het fragment inmiddels uit de video geknipt (ja, dat kan achteraf).

Wat het allemaal nog erger maakt: de editor van de video had de snelheidsmeter geblurt, maar was vergeten dat de Revuelto ook een passagiersdisplay heeft… Dit foutje komt Brownlee nu dus duur te staan. Al was het met geblurde snelheidsmeter ook wel duidelijk dat hij veel te hard langs een bord met spelende kinderen scheurde.

De YouTuber heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden op X. Hij noemt zijn gedrag “niet goed te praten en gevaarlijk”. Hij erkend dat dit een heel slecht voorbeeld is belooft het nooit meer te doen. Waarvan akte.