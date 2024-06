Koenigsegg Jesko in vuur en vlam tijdens toerrit

Een toerrit heeft een Koenigsegg Jesko in vuur en vlam gezet. Helaas ook letterlijk. De koele Zweed is volledig geflambeerd.

Hoewel de hypercars op Le Mans staan de trappelen om wat de meest legendarische 24 uur ooit moet worden te verrijden, is het toch ook een trieste dag voor hypercars. Die voor op de straat welteverstaan. Er is namelijk een Koenigsegg Jesko Nur tot op het bot afgefakkeld in Griekenland.

De Koenigsegg Jesko is een recente leg van Christian von Koenigsegg. De auto heeft een fors opgeblazen 5.0 liter V8 onder de kap met 1.280 pk. Via een 9-traps bak met meerdere koppelingen wordt dot vermogen naar de straat gebracht. Zoals het een hypercars van 7 cijfers betaamt, is het allemaal nog net een stukje extremer dan je gemiddelde Ferrari 296 GTB.

Waar en wanneer moet je zo’n ding überhaupt rijden? Nou ja, bijvoorbeeld tijdens georganiseerde rally’s met gelijkgestemden. Zo deed deze Jesko Nür (kort voor Nürburgring) mee aan de Ghost Squadron Tour. Deze vindt dit jaar plaats in de bakermat van onze ‘beschaving’. Onlangs ging de rit van start en Italië en inmiddels is Griekenland bereikt. Dat is echter ook het definitieve eindstation van deze koele Zweed geworden.

De auto is namelijk volledig afgebrand. Het vuur heeft al het naakt carbon bodywork met goude details opgeslokt. Op de redactie wisten wij nerds de auto alleen nog te ‘herkennen’ aan de eenzame (carbon) velg die nog een beetje zijn vorm behouden lijkt te hebben. Completamente Bruciata, noemt de Italiaanse spotter het.

Naar verluidt is het vuur plots ontstaan terwijl de auto aan het ‘cruisen’ was op de snelweg. Niet per se de meest vertrouwenswekkende mededeling voor andere Jesko eigenaren. Maar hé, het geeft de auto wel mee streetcred. Echte hypercars branden immers soms af. Niemand raakte gewond tijdens het incident.