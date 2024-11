Lynk & Co wordt samengevoegd met Zeekr

Waarom zijn Lynk & Co en Zeekr eigenlijk twee verschillende merken? Die vraag beginnen ze zich ook te stellen bij Geely.

De afgelopen 10 jaar hanteren de autoconcerns allemaal het motto ‘hoe meer merken hoe beter’. Zo ook Geely. Naast Volvo en Polestar kwam er ook nog Lynk & Co. En in 2021 kwam er weer een gloednieuw merk bij in de vorm van Zeekr, met dezelfde designtaal als Lynk & Co en nota bene hetzelfde logo. De toegevoegde waarde? Dat weet niemand.

Het lijkt erop dat er nu langzaam een kentering komt. Zo gaat Stellantis al vervroegd kijken of er merken geschrapt moeten worden. En Geely gaat het nu ook wat efficiënter aan pakken. Lynk & Co en Zeekr worden namelijk samengevoegd.

Volvo had een aandeel van 30% in Lynk & Co, maar ze maken zojuist bekend dat ze hier afstand van doen. Deze aandelen worden overgenomen door Zeekr. Daarnaast zal Zeekr nog aandelen kopen van Geely Holding, voor een belang van 51%.

Gaat de naam Lynk & Co dan ook verdwijnen? Of de naam Zeekr? Daar lijkt het voorlopig nog niet op. Na het schuiven met de aandelen zullen beide merken nog gewoon blijven bestaan. Het doel is vooral een meer efficiënte aanpak.

Dit zou natuurlijk wel de eerste stap kunnen zijn om de merken op termijn alsnog samen te voegen. Want het is ons nog steeds onduidelijk waarom het nodig is om Lynk & Co en Zeekr als twee afzonderlijke merken te voeren. Maar ja, we snappen wel meer dingen niet. Waarom een Audi een nieuw merk genaamd AUDI lanceert bijvoorbeeld.

Via: Reuters