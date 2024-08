YouTuber helpt een Tesla Cybertruck naar de vernieling [Video]

Eindelijk is er iemand die de Tesla Cybertruck eens goed aan de tand voelt.

De Tesla Cybertruck zou praktisch onverwoestbaar moeten zijn volgens Elon Musk, maar hoe robuust is de Cybertruck nu echt? Er is maar één iemand die deze auto echt op de proef kan stellen. Dat is WhistlinDiesel.

Mocht je niet bekend zijn met WhistlinDiesel: dit is een controversiële Amerikaanse YouTuber (lees: een volslagen idioot) die niet bepaald zachtzinnig omgaat met auto’s. Integendeel, van de auto’s in zijn video’s blijft meestal weinig meer over.

WhistlinDiesel heeft nu eindelijk een Cybertruck in handen gekregen, om de auto aan een zeer grondige test onderworpen. Daar komen onder meer explosieven, honkbalknuppels en een dwerg aan te pas. Ter vergelijking wordt er ook een old school pick-up naast gezet, een Ford F-150.

Spoiler: de Cybertruck is na afloop van de video praktisch total loss. Dit is echter nog maar deel 1, dus de auto wordt waarschijnlijk toch weer opgelapt voor deel 2.