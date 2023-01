Belgische Mercedes S-Klasse trekt de aandacht

De eigenaar van deze Mercedes S-Klasse met als bijnaam “The Beast” heeft een hele hoop show. Toch heeft ‘ie ook best een hoop ‘go’.

Modificaties aan een auto kunnen vele doeleinden hebben. De auto sneller maken, de auto mooier maken of gewoon simpelweg de auto naar jouw smaak maken. Dat laatste is natuurlijk sowieso de essentie van modificaties, want het is jouw auto en jij moet ermee doen wat jij fijn of mooi vindt. Over smaak valt immers niet te twisten.

Gemodificeerde Mercedes S-Klasse

Het randje opzoeken wordt gedaan door deze Mercedes S-Klasse. Dat het een S63 (W221) is, maakt het een lekker dikke versie van de S-Klasse. Toch gaat het verder dan dat. Veel verder. De auto werd gespot door een Brit op de parkeerplaats van Disneyland Parijs en het lijkt overbodig om te zeggen dat ‘ie de aandacht trekt.

Het begint al bij het feit dat de S63 badge de enige echte badge lijkt. Er is namelijk ook een hoop gestrooid met Brabus-badges, Maybach-badges en zelfs V12 badges. Het spreekt elkaar allemaal lekker tegen. Het is geen Brabus, er was geen Maybach-variant van de W221 en de S63 heeft geen V12. En als dat niet genoeg was, de auto heeft meerdere uitlaten (zowel middenachter als aan de zijkant) en op de zijkant gaat het geknoei met de badges gewoon verder. Groene remklauwen gingen ook niet te ver. Om de set af te maken zit de hele auto onder de chromen lijntjes en een toepasselijk nummerbord met “FACK-OFF” erop.

Eigenaar Mercedes S-Klasse

De Vlaamse eigenaar doet zijn verhaal na de virale video. Hij heet Firmin en noemt de Mercedes zijn levenswerk. Hij kocht de auto in 2015 en sindsdien zijn de modificaties begonnen. De auto is nu wat hem betreft zo goed als af en hij heeft de bijnaam “The Beast”, zoals de limousine van de Amerikaanse president.

Tuning

Wie nu denkt dat het een hele hoop show en geen go is, heeft het mis. Volgens Firmin levert de S63 dankzij een hoop modificaties zo’n 1.200 pk. Daarmee kan ‘ie harder dan 350 km/u. Dat praat wellicht het overmatig gebruik van opplakspul nog een beetje goed. Alle meningen over zijn auto kan Firmin weinig mee, het is zijn auto en dit is hoe hij hem graag wil. Overigens is het wel zijn dagelijkse vervoer en gaat ‘ie er gewoon mee naar de supermarkt, dus de auto is veel te spotten. (via Nieuwsblad)