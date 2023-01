Verfraai je thuiswerkplek met deze gave Porsche stoel

Thuiswerken op topsnelheid dankzij een heerlijke stoel: een samenwerking tussen Porsche en Recaro.

Tijdens de coronapandemie hebben veel bedrijven gelijk de overstap gemaakt naar thuiswerken. Je moet wat, als je de deur niet uit mag. Wij hebben dan ook het gevoel dat vele mensen die thuiswerken hun bureau thuis een flinke upgrade hebt gegeven, want er wordt op veel plekken nog steeds thuisgewerkt.

Beste stoel voor thuiswerken

Mocht jij je thuiswerkplek nog geen upgrade hebt gegeven, geen zorgen. Als je stoel aan vernieuwing toe is, moet je de nieuwste samenwerking tussen Porsche en Recaro hebben. Die trouwens bedoeld is als gaming-stoel, dus de betere gamer kan er ook wat mee. Recaro weet natuurlijk precies hoe je racekuipen voor een auto moet bouwen, dus dat op een wieltjeschassis zetten lijkt geen probleem te zijn.

Porsche Recaro GT3

De stoel van Porsche en Recaro haalt zijn inspiratie dan ook uit auto’s van Porsche. Zo is de kleurstelling gebaseerd op de nieuwe Porsche 911 GT3 R. De stoel lijkt natuurlijk de ideale stoel voor een simrace-setup, maar toch ook weer niet. Die hebben namelijk vaak een Playseat-achtige simrace-setup. Dus is ‘ie misschien beter voor de betere Porsche fanaat die veel aan zijn thuisbureau zit.

De stoffen Porsche- en Recaro stoel heeft zelfs gaten waar bij raceauto’s de zespuntsgordels doorheen passen, maar daar heb je thuis natuurlijk niet zo veel aan. Ook de bolsters heb je niet zo veel aan als in een Porsche 911 GT3. Maar goed, het ook wil ook wat.

Duur

Porsche verkoopt de Recaro stoel via hun webshop, maar je moet niet op een stuntprijs rekenen. De Nederlandse Porsche webshop wil er 1.780 euro voor vangen. Hij is wel erg cool, maar je betaalt een aardige Porsche premium voor de stoel. Hoe veel is dat Porsche logo jou waard?