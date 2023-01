Formule 1 bijna in Saudische handen voor 20 miljard

Het blijkt dat Saudi-Arabië wel oren had naar het overkopen van de F1 van Liberty Media, voor een aardig duizelingwekkende 20 miljard dollar.

Een ietwat recente trend: het Midden-Oosten lijkt wat serieuzer genomen te willen worden wat betreft sport. Denk maar aan het WK in Qatar dat eigenlijk grotendeels leek op een grote lobby voor Qatar als sportland. Saudi-Arabië kan er ook wat van. Recent heeft een grote voetbalclub in het land Cristiano Ronaldo gekocht voor hun team voor een gigantisch bedrag. Maar ook de kroonprins laat zien zeer serieus te zijn en heeft veel geld over om allerlei grote sporten meer naar Saudi-Arabië te halen om de veelal Westerse sporten als een visitekaartje voor zijn land te gebruiken. Dan laat je toch zien dat je het serieus meent.

Saudi-Arabië in de Formule 1

Bij Saudi-Arabië gaat het echter nog meer over iets heel anders: de Formule 1. Het zal je opvallen dat de naam Aramco veel in beeld komt tijdens een race, dat is één van de grootste sponsoren van de sport. Aramco is de staatsoliemaatschappij van Saudi-Arabië. Een goede sponsor voor de F1 dus, al lijkt het dat het daarom zeker niet toevallig is dat we sinds 2021 de GP van Saudi-Arabië hebben mogen verwelkomen. Het ging bijna veel verder dan enkel een sponsor.

Saudi-Arabië wilde Formule 1 kopen

Het fonds van staatsrijksdommen van Saudi-Arabië blijkt namelijk geld op tafel te hebben gesmeten om de Formule 1 in zijn geheel te kopen. Sterker nog: de enige reden dat het niet door is gegaan is omdat de huidige eigenaar, Liberty Media, geen trek heeft in het verkopen van de sport. Je zou zeggen dat meer geld bieden dan werkt, maar het lijkt iets principiëler te zijn. Het Saudische fonds had er namelijk 20 miljard(!) dollar voor over. Liberty zei ‘nee’ en dan valt de deal natuurlijk snel in het water.

Megadeal

Om die 20 miljard even in context te zetten: Liberty Media kocht de sport in 2017 voor 4,6 miljard dollar. De Saudi’s hebben daar dus bijna vier keer zo veel voor over. De waarde van de Formule 1 wordt geschat op zo’n 15,2 miljard dollar. Het is een no deal, maar de Saudi’s geven zeker niet op. Het aanbod blijft op tafel, mocht Liberty alsnog ja zeggen.

De aankoop van de Formule 1 zou voor Saudi-Arabië een mega-investering zijn, passend bij de mega-investeringen die het land momenteel doet voor sporten. Kritiek komt er vaak vanwege de vele mensenrechtenschendingen die Saudi-Arabië nog kent en er wordt zelfs gezegd dat investeren in deze sporten een soort hersenspoeling is om de aandacht van die schendingen af te halen. (via Bloomberg)