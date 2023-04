Bentley Continental Le Mans heeft vier cilinders teveel

We zeggen het niet snel, maar deze auto had eigenlijk minder cilinders moeten hebben.

Bentley is een merk dat vooral grote, zware en luxe auto’s maakt en niet zozeer sportieve auto’s. Desondanks mogen we natuurlijk niet vergeten dat Bentley een hele rijke racehistorie heeft. Dit speelde zich wel voor de oorlog af, dus dat is inmiddels vrij lang geleden.

Toch heeft Bentley iets recenter ook nog racesuccessen behaald. In 2001 maakten ze namelijk een comeback op Le Mans, met de Speed 8. Dit resulteerde in 2003 in een overall overwinning op Le Mans.

Toevallig is dat nu 20 jaar geleden. Om dit heugelijke feit te herdenken lanceert Bentley nu een special edition. Het gaat om de Bentley Continental Le Mans Collection. Deze wordt gebouwd in een oplage van 48 stuks: 24 coupés en 24 cabrio’s.

Geïnspireerd op de Speed 8 is deze speciale Continental GT uitgevoerd in Verdant Green met witte striping over de motorkap en het dak (in het geval van de coupé). Zoals je waarschijnlijk wel kan raden is de 7 in de grille een verwijzing naar het racenummer van de Le Mans-winnende auto.

In het interieur is de auto ook voorzien van de nodige bijzondere details. Zo is het standaard 12-uurs klokje vervangen door een klok met 24 uur. Het is nu helaas wel een digitale klok geworden, in plaats van een mooi analoog klokje. Op het dashboardkastje prijken twaalf lauwerkransen, één voor iedere Le Mans-overwinning.

Het meest bijzondere detail zit echter in de middenconsole. Daar is namelijk letterlijk een stukje racehistorie te vinden: een klep die afkomstig is van de Speed 8 die Le Mans won. Of eigenlijk een halve klep, anders had Bentley er niet genoeg voor 48 auto’s. De Speed 8 had namelijk ‘maar’ 32 kleppen.

In een auto die geïnspireerd is op de Bentley Speed 8 verwacht je natuurlijk een achtcilinder. Bentley koos echter toch voor de W12. Met dat blok is niks mis, maar de V8 had toch beter bij het Le Mans-thema en de sportieve looks gepast.

Wat zo’n Bentley Continental Le Mans Collection moet kosten weten niet, maar dat is ook niet bijster relevant. Aangezien er maar 48 stuks gebouwd worden is de kans groot dat deze auto aan Nederland voorbij gaat.