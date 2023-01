Bentley heeft recordjaar achter de rug

Met dank aan de Bentayga kijkt Bentley naar een record qua verkopen in 2022.

De bonussen zijn ongetwijfeld in december 2022, want Bentley heeft wederom een recordjaar achter de rug. In 2021 wist het Britse luxemerk ook al een record te behalen en dat deed Bentley in 2022 nog eens dunnetjes over.

Verkopen per model

Want, in 2021 wist het merk 14.659 auto’s aan de man te brengen. In 2022 is het aantal Bentley verkopen gestegen naar 15.174. Een toename van 4 procent. Een groot deel daarvan is te danken aan de Bentaya. Jij mag het misschien een lelijk hok vinden. Bentley boert er lekker van. Maar liefst 42 procent van de wereldwijde verkopen betrof een Bentayga.

De rest van de taart is ook aardig verdeeld. De Continental GT, GT Convertible en de Speed wisten bijna een derde van de verkopen te vertegenwoordigen. De Flying Spur deed het met een aandeel van 28 procent ook niet gek. Laatstgenoemde komt door de introductie van een hybride model. Bentley maakt geen individuele verkoopaantallen per model bekend, helaas.

Bentley wereldwijde verkopen 2022

Amerika is en blijft de grootste markt voor Bentley. 4.221 van alle verkopen gingen naar het continent. China, gecombineerd met Hong Kong en Macau, volgt op de tweede plaats met 3.655 verkopen. Op P3 staat Europa, goed voor 2.809 van de verkopen. De regio Asia Pacific claimt 2.031 verkopen. Het Midden-Oosten, Afrika en India is met een gecombineerde verkoop van 968 auto’s de minst scorende regio. Nog een aparte noot voor het Verenigd Koninkrijk. In eigen land wist Bentley 1.490 auto’s te slijten.

2022 nieuwe dealer in Nederland

Bentley opereert in 65 landen via 65 verkooppunten. Afgelopen juni opende het merk een nieuwe showroom in Nederland: Bentley Rotterdam. De showroom omvat een oppervlakte van 284 vierkante meter. Bentley deelt het gebouw met Porsche Rotterdam en Lamborghini Rotterdam.