VW ID-modellen krijgen 550 Nm koppel op de achterwielen

Volkswagen komt dit jaar nog met een nieuwe elektromotor, die zorgt voor meer power én meer range.

Zoals een oud gezegde luidt: stilstand is achteruitgang. Dat geldt in de auto-industrie nu meer dan ooit. Achteroverleunen kan niemand zich veroorloven op het moment. Daarom heeft Volkswagen weer wat nieuws in petto voor de ID-modellen.

Het gaat om een nieuwe elektromotor die Volkswagen heeft ontwikkeld. Deze is niet alleen krachtiger, maar ook efficiënter. Met deze elektromotor zal de actieradius er dus ook op vooruitgaan.

Wat de winst gaat zijn qua range weten we nog niet, maar Volkswagen vertelt wel alvast hoeveel power deze aandrijflijn heeft. We kunnen rekenen op 286 pk en 550 Nm aan koppel. Dat is beduidend meer dan de 204 pk en 310 Nm die de huidige elektromotoren leveren.

De ID.4 en ID.5 GTX leveren weliswaar meer vermogen (299 pk), maar die hebben daar twee elektromotoren voor nodig. Bovendien leveren deze motoren samen alsnog minder koppel (460 Nm). De nieuwe elektromotor van Volkswagen is dus een serieuze upgrade.

Om de boel niet alleen krachtiger maar ook efficiënter te maken heeft Volkswagen onder meer de koeling verbeterd. Dit moet er voor zorgen dat er straks ook een betere range mogelijk is. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Als je graag een Volkswagen met 550 Nm op de achterwielen wil hoef je niet heel lang te wachten. VW belooft dat de nieuwe aandrijflijn nog dit jaar geïntroduceerd wordt. Dit zal ergens in het vierde kwartaal zijn. Welk model de primeur krijgt is nog niet bekend.