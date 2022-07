Bentley flink gehavend na aanrijding met Mercedes en tractor

In de buurt van het Gelderse Ede ging het flink mis vanmiddag.

Het ene moment rijd je nog prinsheerlijk in je Bentley Continental GT, het andere moment zit je met je gezicht in een airbag. Het lot kan snel omslaan in het verkeer. Dat blijkt ook vandaag maar weer eens.

In de buurt van Ede ging het mis met een Bentley Continental GT en een Mercedes C-klasse. Deze kwamen met elkaar in botsing, met flinke schade tot gevolg. Helaas bleef het daar niet bij: de fotograaf meldt dat er ook een persoon bekneld was geraakt.

Om de persoon uit zijn of haar benarde positie te bevrijden moet het dak van een van de auto’s opgenknipt worden. Het is niet bekend of de brandweer heeft moeten zetten in de Bentley of in de Mercedes. Afgaande op de foto’s lijkt het niet meteen nodig om het dak eraf te knippen, maar ja, wie zijn wij? We hopen in ieder geval dat het lichamelijk letsel meevalt.

Naast de twee auto’s is er ook nog een trekker betrokken bij het ongeluk. Deze is dwars door een hek gereden. Het lijkt erop dat een van de auto’s bovenop de machine is gereden die achter de trekker hangt.

Mogelijk is er iets mis gegaan bij een inhaalpoging van de trekker, maar dat is speculatie. Het is niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. We weten wel dat er drank in het spel was. Een van de bestuurders is namelijk aangehouden vanwege rijden onder invloed.

De materiële schade is in ieder geval aanzienlijk. Op de foto’s is het zichtbaar, maar het linkervoorwiel van de Bentley is er finaal afgerukt. Het is maar de vraag of herstellen nog de moeite waard is. Het is weliswaar een auto met een nieuwprijs van €251.802, maar waarschijnlijk is er al dik twee ton op afgeschreven.

Foto’s: AS Media