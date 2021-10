Bentley Continental GT Gymkhana video is ongepast

Meer dan twee ton heeft er nog nooit zo agiel uitgezien! De Bentley Continental GT Gymkhana video is een wonder van de natuurkunde.

De Bentley Continental GT is zo’n auto die net als wijn telkens beter wordt naarmate de jaren verstrijken. De eerste Continental GT in 2003 was gaaf, maar had wellicht iets te veel VW-genen. Met jaren wist Bentley het model ‘meer eigen’ te maken met de modelupdate in 2012 als hoogtepunt.

Deze tweede generatie die in 2018 verscheen is op alle vlakken nóg beter. Dat komt voornamelijk door het platform van de auto. De oude Continental 1 (en de 1,5 uit 2012) stonden op het D1-platform waar ook de Phaeton op stond. De nieuwe Continental staat op het MSB-platform van Porsche.

Porsche platform

Daarmee zijn dus veel meer dingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de positie van de motor. Die was voorheen vóór de vooras geplaatst. Dit zorgt voor een heel stabiel doch onderstuurd karakter. Bij het MSB-platform staat het blok veel verder naar achter. Iets dat je ook ziet aan de positie van de voorwielen.











Om aan te tonen wat er nu allemaal mogelijk is met de Continental GT, heeft Bentley een Gymkhana-esque video opgenomen. Gewoon omdat het kan. De auto in kwestie is een gele Bentley Continental GT Speed, het topmodel uit de reeks. De auto is voorzien van een elektronisch aangestuurd mechanisch sperdifferentieel op de achteras. Uiteraard is de auto voorzien van vierwielaandrijving.











Bentley Continental GT Gymkhana video

Overigens is niet alleen de gewichtsverdeling meer naar achteren, maar ook de vermogensverdeling. Dit levert uiteraard spectaculaire beelden op. De motor is goed oor 635 pk en 900 Nm, alhoewel dat vrij bescheiden opgaven zijn.

Dankzij die W12 motor kan dit 2.144 kilogram wegende monster in 3,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnlheid is minimaal 333 km/u. De locatie van de Bentley Continental GT Gymkhana video is op de NAVO-basis in Sicilië, wat het fraaie weer verklaart.