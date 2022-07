Video: rijden met auto’s uit de Autoblog Garage!

De video waar jullie stiekem allemaal op hebben gewacht.

De Autoblog Garage is iets moois. De persoonlijkheden van de redacteuren komen terug in een setje leuke en diverse auto’s. Goed, er is een grote affiniteit met achterwielaandrijving en wat dikkere motoren. Daardoor speelt BMW een grotere rol in het huidige wagenpark van de Autoblog Garage.

Met 19 (!) serieartikelen over de BMW 325d zijn jullie natuurlijk hartstikke benieuwd naar de auto van @willeme op video. En wat te denken van de Chrysler Crossfire van @machielvdd? De auto’s van de Autoblog Garage kwamen bijeen om een toffe video te maken. Een mooi moment: zo vaak komt het nu ook weer niet voor dat de auto’s van de redacteuren elkaar recht in de ogen aankijken.

De vaste lezer zal opmerken dat de club niet compleet is. Volle agenda’s blijft een dingetje in een grotere groep. We missen onder andere de Renault Clio van @Loek, de Porsches (wat een decadente vent is het ook) van onze Spaanse amice @nicolasr en de Porsche 944 & BMW 3 Serie van ons aller @jaapiyo.

Hoe voelt het koppelmonster a.k.a de 325d aan? Wat heeft cameraman Arnold allemaal aan zijn BMW 535i gedaan? Hoe zit het met de velgen van de Crossfire én hoort die Toyota bus er echt bij of is deze willekeurig komen aanrijden? Alle antwoorden zie je in de video. Kijken dus!

Deze auto’s staan nog meer in de Autoblog Garage: