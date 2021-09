Urban Bentley Continental is subtiel bruut

Nu nog spoorverbreders en hij is helemaal af.

Waar je vroeger de pensioengerechtigde leeftijd dicht genaderd moest zijn om een Bentley te overwegen, heeft het merk langzaam maar zeker een iets jongere doelgroep gekregen. Dat zie je ook aan de auto’s. Als je de nieuwste Continental GT naast de eerste zet, ziet de nieuwe er een stuk sportiever uit.

Indien gewenst, kun je de Continental GT nóg een stuk sportiever laten ogen. Er zijn diverse tuners die aftermarket onderdelen aanbieden voor de Continental. Denk aan Mansory en Startech. Er is sinds kort echter ook een alternatief van Britse bodem: Urban Automotive. Deze tuner maakte vooral naam met SUV’s, maar sinds eind vorig jaar hebben ze ook een kit voor de Continental GT.

Het exemplaar dat je hier ziet is de eerste die buiten het Verenigd Koninkrijk is voorzien van Urban-goodies. De ombouw is het werk van Absolute Motors. De auto is uitgerust met de Urban Automotive kit, die onder meer bestaat uit een nieuwe voor- en achterbumper, diffuser, spoiler en uitlaateindstukken. Uiteraard zijn alle toevoegingen van carbon fiber, op de aluminium uitlaateindstukken na.

De auto is ook nog voorzien van 22 inch HRE-velgen en een Milltek-uitlaatsysteem, waardoor de V8 een stukje bruter klinkt. Verder is de auto 30 mm verlaagd en zijn er wielkastverbreders gemonteerd. Dat laatste zorgt er wel voor dat de auto smeekt om spoorverbreders. Gelukkig gaat Absolute Motors daar nog wat aan doen.

Het geheel oogt bruut, maar mede dankzij de donkere kleurstelling toch nog redelijk subtiel. Dat wil zeggen: we hebben minder subtiele Bentley Continental’s gezien.