Bentley komt met toffe optie voor rijke opa’s

Of als je zelf fan bent van een stukje historie. Bentley introduceert met Mulliner een set Heritage Paints.

Voor merken met een prachtig verleden moet je toch voornamelijk in Europa zijn. Bentley is zo’n merk dat een enorme lading heritage met zich meedraagt. Het luxemerk bestaat inmiddels 70 jaar en om daar bij stil te staan grijpt Mulliner terug naar het verleden in vorm van Heritage Paints. Oftewel belangrijke historische kleuren die je nu kunt bestellen op een nieuw model.

Bentley Heritage Paints

In totaal brengt Bentley Mulliner vier kleuren terug die binnen de Heritage Paints serie vallen. Het gaat hier om tinten die hun oorsprong vonden in de jaren 30 van de vorige eeuw. Vraag bij de dealer naar de kleuren Dove Grey, Claret, Old English White of Oxford Blue en ze kunnen je een handje op weg helpen. Je moet wel een heel oude opa hebben om zich die kleuren nog te kunnen herinneren.

Dan zijn er nog 15 kleuren die Bentley al meer dan 50 jaar gebruikt. Kijk, dat is al wat recenter. Ook die komen terug. Een voorbeeld daarvan zie je op de foto’s. Dat is de kleur Sage Green, in dit geval toegepast op een Flying Spur V8. Wel weer heel modern is het feit dat de tint is gecombineerd met een Blackline pakket. Dat is dan weer heel 2021. Het interieur bestaat uit een two-tone lederen combinatie van Cumbrian Green en Portland, met een carbon afwerking.

In tegenstelling met toen, is het aanbrengen van een lak vandaag de dag een heel ander proces. De eerste laag brengt men nog steeds met de hand aan, maar halverwege het proces nemen robots het over.