Grote steden willen meer flitspalen, maar of ze die ook krijgen?

Het straatbeeld wordt er niet mooier op, maar de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen meer flitspalen.

Geluidsoverlast door sprintjes en auto’s die vervolgens met flinke snelheden door steden scheuren. In alle grote Nederlandse steden hebben ze er wel last van. En overal plantenbakken of irritante drempels installeren is de nachtmerrie van iedere automobilist. De steden willen de oplossing zoeken in flitspalen, maar daar is wel hulp vanuit het kabinet voor nodig.

Flitspalen in de steden

Het installeren van flitspalen, of het vernieuwen van oude kasten, is niet zo makkelijk als gezegd. Ten eerste zijn er niet genoeg palen beschikbaar: de vraag is groter dan het aanbod. Ten tweede mogen steden vaak pas een flitspaal plaatsen op een plek als daar daadwerkelijk ongelukken hebben plaatsgevonden. En ten derde voldoen diverse huidige palen niet aan de eisen rondom vergunningverlening en stroomtoevoer. De meeste flitskasten staan nog op zichzelf. Moderne flitsers kunnen geïntegreerd worden in bijvoorbeeld de verkeerslichten of straatlantaarns. Aparte stroomtoevoer is dan niet meer nodig.

De Rotterdamse wethouder Judith Bokhove heeft daarom namens de vier grootste steden in Nederland een brandbrief geschreven aan de ministeries van Justitie & Veiligheid en van Infrastructuur & Waterstaat. Daarover bericht de Telegraaf vandaag. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat de ministeries actie ondernemen en hopen dat er met de brandbrief schot in de zaak komt.