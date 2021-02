Bentley Flying Spur V8 S rijtest - Autoblog.nl

De sloep van Bentley is er nu ook met vier cilinders minder. Is de pret dan ook vier keer minder met de Bentley Flying Spur V8 S rijtest?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Nee hoor, dat valt reuze mee. Sterker nog, de inmiddels welbekende 4.0 liter V8 van de Volkswagen Groep heeft bewezen lekker giftig te kunnen zijn.

De motor ligt ondertussen in allerlei modellen waar je een glimlach van op je gezicht krijgt. Van de Audi RS6 tot de Lamborghini Urus. Ook binnen Bentley zelf werd het blok al toegepast op de Continental. We reden de V8 S tijdens de Vakantieauto van het Jaar verkiezing. Het geluid en het rauwe randje van die achtcilinder ten opzichte van de W12 voerde de boventoon. En dat is met de Bentley Flying Spur V8 S eigenlijk niet anders, zo ervaarde Wouter tijdens de rijtest.

De provincie Zeeland was eigenlijk dé aangewezen locatie voor de rijtest. Op de plek waar de video werd opgenomen sta je hemelsbreed het dichtste bij Crewe in het Verenigd Koninkrijk. Zo voelden Wouter en cameraman Martijn zich toch nog een beetje verbonden met het land, dat met Brexit voor (nog meer) afstand heeft gezorgd. Check bijvoorbeeld die GB sticker op de achterzijde!

De Bentley Flying Spur V8 S is lastig te plaatsen. Een Rolls-Royce is niet zo sportief als deze kolos, terwijl een BMW 7, Audi A8 of een Mercedes S-klasse weer te ‘gewoontjes’ zijn. De auto heeft twee gezichten. Wanneer je het vermogen nauwelijks aanspreekt kun je helemaal opgaan in de luxe weelde om je heen. Draai je aan de knop en schakel je naar de sportiefste stand, dan ontwaakt er een beest dat je misschien niet bij een auto als de Flying Spur zou verwachten. Echt sportief wordt het natuurlijk nooit, dat gewicht van bijna 2,5 ton is onmogelijk te negeren.

Meer info over het vermogen, prestaties, de luxe en de prijs van de Bentley Flying Spur V8 S zie je in bovenstaande rijtest video.