Benzineprijs blijft stijgen, € 2,- per liter voor Euro98 in zicht - Autoblog.nl

Het doemscenario van 2 euro voor een liter Euro98 klinkt bizar, het is echter niet ondenkbaar met een benzineprijs die blijft stijgen.

Niet alleen Bitcoin gaat naar de maan. Ook de benzineprijs is bezig met een opmars. Helaas is dat een stijging die we liever niet zien. De afgelopen weken is het behoorlijk hard gegaan. Dat zul je zelf ook wel gemerkt hebben aan de pomp.

Begin dit jaar, dus dat is nog geen drie maanden geleden, was de benzineprijs zo’n 1,68 euro voor een liter Euro95. Bij de pomp inmiddels bekend als E10. Sinds het begin van het nieuwe jaar is de prijs langzaam gaan stijgen. Op 1 februari was er sprake van een adviesprijs van zo’n 1,75 euro per liter Euro95. De piek was toen nog niet bereikt.

Benzineprijs blijft stijgen

Vandaag, op 22 februari 2021, ligt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor een litertje Euro95 op € 1,811. Diesel kost € 1,487 en LPG € 0,914. De prijzen voor Euro98 liggen nog een stuk hoger. En dit hogere octaan is nu relevanter dan ooit. Met de invoering van E10 zijn oude auto’s en performance auto’s (nog) meer gebaat bij de duurdere brandstof. De prijzen zijn nog minder dan vijf cent verwijderd van die 2 euro per liter bij sommige tankstations. Een Esso tankstation langs de A15 in Hardinxveld vraagt vandaag € 1,959 voor een liter Euro98 (E5). Als de stijging doorzet is 2 euro een feit. In elk geval voor Euro 98.

Benzine in jaren niet zo prijzig geweest

In jaren is de brandstofprijs niet zo hoog geweest. Daarvoor moeten we bijna 10 jaar terug. In oktober 2012 betaalde je meer dan 1,80 euro voor euro95 aan de pomp. 10 maanden geleden was het nieuws precies omgekeerd. Door de uitbraak van het coronavirus was er sprake van de sterkste prijsdaling van benzine en diesel sinds 2008.