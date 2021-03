Toyota blijft een betaalbare A-segmenter maken - Autoblog.nl

Het is straks niet voorbij als het doek valt door de Aygo. Er komt een geheel nieuwe A-segmenter van Toyota.

De samenwerking tussen Peugeot, Citroën en Toyota was een briljante zet. In elk geval voor Nederland. Op elke hoek van de straat is wel een 107, C1 of een Aygo te bespeuren. De samenwerking was van een lange duur en de drie A-segment auto’s kregen elk hun eigen updates. Toyota heeft vandaag officieel bekendgemaakt door te willen gaan met het aanbieden van en voordelige A-segmenter.

En daarmee is de aankondiging hier dat er een opvolger gaat komen voor de Aygo. Een volledig elektrische auto gaat het niet worden. Toyota zegt min of meer dat het niet haalbaar is om een betaalbare auto voor een groot publiek te maken die elektrisch is. Er komt dus een verbrandingsmotor in de Aygo-opvolger en dit zal naar verwachting een driepitter zijn.

Over het uiterlijk is nog niets bekend. De Japanse autofabrikant heeft enkel bekendgemaakt dat de A-segment auto op het GA-B-platform komt te staan. De huidige Yaris staat bijvoorbeeld op dit platform. Ook de later dit jaar geïntroduceerde Yaris Cross komt op dit platform te staan.

Het is nog niet bekend wanneer de Aygo opvolger gepresenteerd gaat worden. Voor nu is in elk geval duidelijk gemaakt dat een A-segmenter voor Toyota belangrijk is en dat je ook de komende jaren nog in dit segment bij de Japanners kunt shoppen.