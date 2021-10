Benzineprijs in Nederland bereikt alweer een record

Helaas is dat record van de benzineprijzen geen laagterecord. Nee, het is precies omgekeerd. Maar dat had je waarschijnlijk al gedacht…

Het is voor de Nederlandse autorijder kommer en kwel anno 2021. Zeker als je geen leaseauto-met-tankpas of een elektrische auto hebt. Als je een volle tank wil afrekenen moet je zo ongeveer een nier verkopen om de vraagprijs te kunnen betalen.

De adviesprijs voor een litertje Euro 95 (of E10, zoals dat vloeibare goud tegenwoordig heet) is namelijk nooit hoger geweest dan nu. Ik wil het eigenlijk niet opschrijven, maar doe het toch maar. Komt ie.

Voor een liter benzine betaalde je in Nederland een maand geleden nog 2 euro, nu is dat al opgelopen tot 2 euro en 10 cent. PER LITER!!1!1!

Het is allemaal de schuld van de Russen

Ok, dat is misschien een beetje kort door de bocht. Ik herstel mezelf even. De record hoge benzineprijzen zijn deels de schuld van de Russen. Zij en andere olieproducerende landen pompen extra weinig op en houden daarmee de olieprijzen hoog. Dit omdat ze zo extra veel roebels (en dinars enzo) ontvangen. Maar zoals altijd is er nog veel meer aan de hand, maar daarover straks meer.

Eerst nog even over het beperkte aanbod van olie. De vraag is namelijk enorm gestegen nadat de coronacrisis een beetje op zijn eind liep. Zelfs zó erg, dat vraag en aanbod volledig scheef kwamen te liggen. Tel daarbij op dat ook de prijzen van andere energiebronnen enorm zijn gestegen en olie als een prima alternatief wordt gezien en je komt dus zo aan een nieuw record van de benzineprijzen.

Russen, Rutte, het scheelt maar een paar lettertjes

Ja, we kunnen die Russen wel overal de schuld van geven, maar de oorzaak van onze hoge benzineprijzen ligt toch voornamelijk bij onze overheid. Die heffen namelijk enorme belastingen en accijnzen op onze brandstof.

Op elke liter benzine krijgt de overheid nu ruim 81 cent aan accijns. Dat wordt bij alle andere kosten, zoals productie, transport en marge voor de pomphouder opgeteld en dáárover wordt nog eens BTW gerekend. Dat alles bij elkaar zorgt voor een record in de benzineprijzen. Wacht, hier een plaatje van de site van United Consumers, kun je het zelf ook zien.

Voorlopig nog geen daling van benzineprijzen

Ik zou willen dat ik kon afsluiten met goed nieuws, maar helaas. De benzineprijzen zullen voorlopig niet gaan dalen. Sterker, het zou ons niks verbazen als we morgen alweer een nieuw record mogen bijschrijven.

De winter komt eraan waardoor de vraag toeneemt, er worden nog elke dag meer goederen geproduceerd en vanwege ‘het klimaat’ wordt er ook nog eens minder geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe oliebronnen.

Er is eigenlijk maar 1 tip als je goedkoop je tank vol wil gooien. Verhuis naar Slovenië. Daar betaal je voor een liter E10 ongeveer 1,27 euro. Mocht je dat net iets teveel van het goede vinden, blijf dan weg van de pompstations langs de snelwegen of probeer te tanken in België of Duitsland.

Hoe dan ook, we wensen jou (en onszelf als autoliefhebbers) sterkte de komende tijd.