Bernd Mayländer sloopt Mercedes-AMG One tijdens hotlap

De introductie van de Mercedes-AMG One verloopt niet zo lekker. Toch lastig, zo’n Formule 1-motor.

We weten allemaal dat het huidige Formule 1-seizoen voor Mercedes alles behalve vlekkeloos verloopt. Dit jaar staat er naast het kampioenschap zelf nog iets bijzonders op het programma voor Mercedes-Benz. Namelijk de lancering van de AMG One. De auto is er eindelijk klaar voor. Hoewel..

Niet alleen het kampioenschap verloopt niet vlekkeloos. Ook de AMG One heeft duidelijk nog wat keuren. Lullig dat er problemen ontstaan tijdens de presentatie van de auto aan de media. Dat is juist een moment dat je wil dat alles goed gaat.

Mat Watson van Carwow ervaarde het vanaf de passagiersstoel. Tijdens hotlap met Bernd Mayländer achter het stuur gaat het mis. Opeens kapt de Formule 1 1.6-liter V6 er helemaal mee en schakelt de motor over op EV-modus. Watson vraagt aan Mayländer wat er aan de hand is, maar ook de coureur zelf lijkt verrast te zijn door de gebeurtenis. Het is te zien in de video vanaf 11:41.

Ook nadat Watson zelf achter het stuur kruipt om eens flink gas te geven geeft de AMG One een foutmelding. Op het display is een foutmelding te zien en de auto geeft aan dat een bezoek aan de garage nodig is. Dat moment is ongeveer bij 20:50

Al met al niet een introductie waar Mercedes-AMG met de One op gehoopt had. Het moet er wel bij gezegd worden dat de testauto nog een pre-productiemodel is. Hopelijk heeft Mercedes de problemen opgelost als de eerste klanten de auto, later dit jaar, geleverd krijgen.