Video: Renault Megane E-Tech vs Cupra Born

De nieuwe elektrische Renault tegenover een sterke concurrent: de Cupra Born.

Een elektrische auto als hatchback. Je begint steeds meer keuze te krijgen. Zoals de Renault Megane E-Tech of de CUPRA Born. We vergelijken ze met elkaar in deze video.

De video kwam natuurlijk mede tot stand door de hulp van onze leasevrienden uit Eelde. Zij stelden dan ook de lease Megane E-Tech en de lease Cupra Born ter beschikking.