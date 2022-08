Officieel: Mercedes-AMG One onderweg naar klanten

Eindelijk, eindelijk. De productie van de Mercedes-AMG One is begonnen!

2022 is blijkbaar het jaar van de hypercars. Aston Martin levert sinds een aantal maanden de Valkyrie uit aan klanten. En binnenkort zal ook Mercedes-AMG beginnen met het uitleveren van de One, de productie is namelijk gestart.

In totaal produceert Mercedes-AMG slechts 275 exemplaren van de auto met Formule 1-technologie aan boord. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een A-klasse, worden alle exemplaren van de One met de hand gebouwd.

De eerste klanten krijgen hun exemplaar dit najaar geleverd. Na jarenlang wachten zal het een moment zijn waar de toekomstige eigenaren halsreikend naar hebben uitgekeken. Misschien denk je dat dat de productie van de Mercedes-AMG One verloopt op een speciale plek in Duitsland, maar niets is minder waar.

De AMG wordt met de hand gebouwd in Engeland. De assemblage van de 1.6-liter V6 turbo en vier elektromotoren vindt plaats in het Mercedes‑AMG High Performance Powertrains in Brixworth. Dezelfde toko waar ook de Formule 1-motoren van Mercedes tot leven komen. De laatste hand aan de One wordt vervolgens gelegd in Coventry.

In totaal werken er 50 specialisten aan de productie van de Mercedes-AMG One. Het allerlaatste gedeelte van dit proces is transport. Alle auto’s gaan op transport naar het hoofdkwartier van AMG in Affalterbach. Klanten nemen ook op deze plek hun auto in ontvangst.

Mercedes-AMG One productie

Het heeft jaren geduurd voordat Mercedes-AMG op dit punt kwam. De testfase verliep niet vlekkeloos en het project kampte met vertragingen. Uiteindelijk is het een zeer bijzonder apparaat. De 1.6-liter V6 mag 11.000 toeren draaien en er kan gewoon een kenteken op.

In slechts zeven seconden tikt de AMG 200 km/u aan. Het sprintje naar de honderd is in 2,9 seconden voltooid. De topsnelheid ligt op 352 km/u.

Het systeemvermogen ligt op 1.063 pk. Dankzij de 8.4 kWh grote accu is het ook nog mogelijk om tot 18 kilometer volledig elektrisch te rijden. De One heeft vierwielaandrijving en komt met een automaat met zeven verzetten. Aan deze exclusieve hypercar hangt een prijskaartje van zo’n 2,5 miljoen euro.