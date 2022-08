BREEK: Grand Prix van Frankrijk verdwijnt van kalender

Boem, de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk is niet meer.

Toen je dit jaar naar de GP van Frankrijk had gekeken stond je er misschien niet bij stil dat dit de laatste zou zijn. Toch is het echt zo. Bronnen binnen de organisatie van de Formule 1 hebben tegenover persbureau AFP bekendgemaakt dat de GP van Frankrijk verleden tijd is.

Per volgend jaar is de race op Paul Ricard niet langer onderdeel van de kalender. Nu komt het nieuws niet helemaal uit de lucht vallen. Al langere tijd waren er vraagtekens of de race op het circuit zou blijven bestaan. Het contract liep op zijn einde en het leek er al niet op dat er een verlenging zou gebeuren.

Of het echt een gemis gaat zijn? Paul Ricard was niet bij iedereen even geliefd. Het is een technisch circuit waar de MotoGP bij past, maar ook de huidige F1? De Formule 1 voelde altijd al een beetje saai op deze baan. De races waren nooit bijzonder spannend op het circuit. Kortom, echt spektakel gaan we niet missen. Nee, dan duizend keer liever een verlenging van het contract voor Spa!

Als je het hebt over Nederlands succes dan is het wel jammer dat de Grand Prix van Frankrijk verdwijnt. Max Verstappen weet er goed de weg en wist in zowel 2022 als in 2021 te winnen.

Het is niet honderd procent au revoir Le Castellet. Er zijn nog gesprekken om de GP van Frankrijk in vorm van een roterende race terug te brengen op de kalender. Dus het ene jaar wel, het andere jaar niet.